日本城全場88折　買家品盡享各項優惠

疫情反覆，市民留家抗疫，補給家居用品至為重要，想一次過買齊家居所需，而且多買多慳，着數優惠又怎可以錯過？連鎖家品店JHC日本城推出「全場88折」優惠活動，包括全場貨品都有88折，可以購入多元化家居用品之餘，更有現金優惠券送，保證慳到盡。

日本城「全場88折」由即日起至5月2日，日日都有賞。

首先：全場貨品88折 (88折推廣優惠不適用於家維邨及長洲分店)

買滿$200(折扣後)或以上，再送$50現金優惠券

買滿$680(折扣後)，仲可以即減$50

東網記者在優惠首日到西營盤分店，不少市民一早到場掃貨。「平時都成日嚟，有88折更加會嚟多啲，好平、好抵。」阮先生一早帶同太太到場購物，表示會花約1000元購買一些必需品，如熱水壺、炒鑊、枕頭等，並會趁優惠期間多入貨，以便日後替換。勞小姐亦對88折優惠十分滿意，預期會入手不少清潔用品，並會趁優惠期間再次購物，「好抵呀，屋企好多野都喺度買，因為比較多選擇，可以一次過買晒所有嘢。」

東網為市民精選8款88折激抵價商品，品質好之餘，價錢相宜，絕對不容錯過。要留家照顧家人的一日三餐，一眾家庭「煮夫」、「煮婦」可以使用MATSUSHO強力碎肉器，1.2升玻璃碗配置不銹鋼刀片，最適合炮製肉餅，原價$259，特價$225，88折後激抵價$198；之後再用EZ COOK鑄鋁易潔深炒鑊，明火或電磁爐都適用，原價$249，特價$179，88折後激抵價$157.5。

要屋企乾淨企理，一個萬用儲物箱必不可少，KAKAO FRIENDS 儲物箱，有齊7L、15L和22L，家中大小用品都裝得到，原價由$49.9至$79.9，特價由$39.9至$69.9，88折後激抵價只售$35.1至$61.5。另外，同品牌浴室磅亦有優惠，原價$139，88折後激抵價$122.3。如果想徹底清潔家居，可選購AUTOBOT V 迷你吸塵機，機身輕巧，輕鬆倒塵， 原價$399，88折後激抵價$351.1。買齊4樣88折後激抵價$271.6，共慳$67.1，再送$50現金優惠券。

想遠離病菌，是時候選購一些湯水進補，湯師傅湯包全部於本港製造，鱷魚肉補肺湯養陰潤肺、化痰止咳；雪耳陳皮健脾潤肺湯養陰潤肺、益氣補肺；花旗參石斛潤肺明目湯健脾養陰、解虛熱煩倦；三款湯包原價$69.9，特價$118兩件，88折後激抵價$103.8兩件。想再「潤啲」，可選購多款茶師傅花茶，如菊花清潤茶、玉竹甘潤茶、山楂生津茶和扁豆花祛濕茶等等，原價每樽8包裝$39.9，特價$100 3件，88折後激抵價$88 3件。另外，健康之選還有JOEUN韓國農協ABC果汁，1盒30包，有效促進新陳代謝，美白、抗氧化、燒脂、排便，原價$199，特價$142，88折後激抵價$125。

要買得抵，可以買齊迷你吸塵機、強力碎肉器和鑄鋁易潔深炒鑊，88折後激抵價$706.6，由於買滿$680(折扣後)即減$50，所以只需付$656.6，共慳$250.4，再送$50現金優惠券。