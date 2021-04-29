Ben Sir被剝光豬！「江湖人士」嚇呆曾淑雅

無綫節目《大整蠱》最新一集輪到曾淑雅（Jumbo）被玩，她與歐陽偉豪（Ben Sir）被安排到一間食肆拍攝節目《港產旅行團》，開始拍攝時有在場打躉的「社團大哥」前來與Jumbo打招呼和影合照，豈料拍照後他還不願離開，更指點導演拍攝，又取出鎮店之寶雞子、豬腦、烈酒要與Jumbo飲杯，她笑說：「拍嘢飲完面紅唔靚。」不過，在多番勸酒下，勉為其難喝了一口，希望打圓場能順利拍攝。

「社團大哥」仍不願離開纏住Jumbo不停影合照，於是導演作狀上前理論，一班手下隨即將導演挾走，隨後其他工作人員亦相繼被帶走，只剩下Jumbo與「社團大哥」。

被帶到隔籬房的Ben Sir扮作被剝光豬，衣服逐件飛到Jumbo門前，後來又傳出打鬥聲，她雖然被嚇到目瞪口呆，但也相當夠義氣，想起身查看，但卻被「社團大哥」阻止，她又做口形問工作人員取手提電話打算報警，突然有工作人員叫她先逃出食肆，被嚇到花容失色的她一行出房就被「江湖人士」截住喝止，她慌張說：「咩事呀，咩事呀？」眾人揭盅開估笑說：「我哋整蠱你呀。」Jumbo定神後笑說：「頭先真係好驚，太真實喇，好驚大家畀人打。不過，唔緊要，今次係好好嘅訓練過程。」