韋史密夫廿歲女兒葦蘆自爆一腳踏兩船　實行多重配偶

美國男星韋史密夫（Will Smith）的20歲歌手女兒葦蘆史密夫（Willow Smith）昨日現身家族網上清談節目《Red Table Talk》，與女星母親珍達娉琦（Jada Pinkett）以及婆婆Adrienne Banfield-Norris對談，期間自爆她實行多重配偶制度，不過她1次最多應付2個，而各方也同意這段複雜關係！

葦蘆表示：「我覺得多重配偶制度個基礎，係有自由造出一個適合自己嘅關係風格，唔係因為身邊其他人話單配偶制度先係啱，就跟住做。」她又指研究多重配偶制度時，發現離婚的主要原因是有人出軌。

婆婆Adrienne聽到後不以為然，指多重配偶制度終歸究底似乎都是建基於性。葦蘆則舉例指一對配偶可能有不同的性喜好，如果一方不能滿足另一方，不應該阻止另一方追求不同的性刺激，但她自言不是以性為先，在她的朋友圈子中，她是唯一實行多重配偶制度的人，卻做愛做得最少。

上年於同一節目自爆曾派綠帽給韋史密夫的母親珍達，非常支持葦蘆的決定：「你做咩我都支持。我完全明白你。」葦蘆前年已經自爆是雙性戀，與反對單配偶制度。