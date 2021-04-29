韓國音樂劇界爆疫　《DRACULA》4男星中招

韓國音樂劇男星孫俊浩上周五確診新冠肺炎，曾與他為音樂劇《DRACULA》進行排練的男星申成祿同日接受檢測，未有確診，但他在隔離期間出現病徵，進行複檢後證實染疫，而同樣有份參演《DRACULA》的全東錫及姜泰乙亦於昨晚確診。

《DRACULA》的製作公司昨晚透過官方社交網透露除了孫俊浩之外，還有另外3名演員在隔離期間證實感染新冠肺炎，4人已入住生活治療中心，其餘演員及工作人員則已進行複檢，暫時未有人確診，他們將會遵循政府及有關機構的防疫措施和程序，會努力準備安全的演出。

《DRACULA》原定於5月18日開始在首爾江南洞藍色廣場的Shinhan Card Hall上演，但現時有多名演員中招，未知音樂劇能否如常舉行。而全東錫本來正演出音樂劇《Phantom》，製作公司指他因為要專心接受治療，已決定提早退出。

至於女星趙香氣亦於昨日確診，曾與她一同錄影節目的主播朴芝潤今早透過社交網發文報平安：「幸好今早我被通知沒有染疫，我的家人也主動接受了檢測，全部都沒有染疫，曾經跟我見面或去過同一地方的人現在可以放心了。」但她表示會繼續進行隔離，她亦因為今次事件已更深切感受到做好防疫措施，保護好自己、鄰居、同事和家人。