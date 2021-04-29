康泰新加坡自遊行　貼心安排出發前核酸檢測及新冠旅保

【特約報道】隨着香港第四波疫情漸趨穩定，旅遊業界期望已久的香港與新加坡旅遊氣泡終於重新啟動，專屬航班將於下月 26 日啟航。為積極配合香港新加坡旅遊氣泡，康泰旅行社率先推出兩款「新加坡旅遊氣泡」2 晚自遊行套票，套票除了包括指定專屬航班連 2 晚酒店外，更為香港市民提供「無縫旅遊」服務，貼心安排出發前 72 小時核酸檢測、覆蓋新冠肺炎附加保障的旅遊保險，及包含香港機場快綫連新加坡機場酒店交通等。

旅客於網上或到門市下單預約後，便有專人直送檢測套裝，在家中自行採樣後，由專人上門接收送往檢測中心，16至24 小時內便可以收到檢測報告，方便一些不想浪費時間排隊等候，又不想去人多地方檢測以減低感染風險人士。而我們提供的旅遊保險，除旅遊保障外，也額外免費提升 Covid-19 附加保障，包括承保在旅途中因感染 Covid-19 引致相關醫療費用，最高賠償額達HK$100萬，希望省卻香港市民在計劃旅程中的瑣碎事，可以輕鬆計劃旅程。

與此同時，康泰也提供新加坡旅遊氣泡服務熱線 （2108-8111），為已訂購「新加坡旅遊氣泡」自遊行套票的顧客提供查詢服務，讓顧客們安心出發。

「新加坡旅遊氣泡」2晚自遊行套票（包核酸檢測+新冠旅保）

「新加坡旅遊氣泡」2晚自遊行套票（包核酸檢測+新冠旅保+兩地機場交通）

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