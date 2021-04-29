【IZ*ONE解散】本田仁美落淚　宫脇咲良今晨與隊友返日

於2018年憑韓國Mnet選秀節目《Produce 48》出道的限定女團IZ*ONE，由韓國成員張元英、曹柔理、崔藝娜、安宥真、權恩菲、姜惠元、金采元、金珉周、李彩燕及日本AKB家族的宫脇咲良、矢吹奈子及本田仁美組成，組合的合約期為2年6個月，Mnet方面早前宣布組合將如期於本月解散，成員將返回各自的事務所繼續活動。

IZ*ONE的活動於今日正式結束，宫脇咲良、矢吹奈子及本田仁美今早現身韓國仁川國際機場返日，三人步入機場後友善地向在場的逾百名粉絲和記者揮手，期間本田仁美忍不住落淚，在旁的宫脇咲良就掃背和摸頭安慰隊友。

宫脇咲良今日透過個人電台節目分享的組合解散的感受：「成員在宿舍裏收拾各自的行李，讓我感到很落寞，我現在還覺得很不真實，粉絲們應該都會感到很辛苦。」

而不少粉絲都反對IZ*ONE解散，組成「平行宇宙計劃營運委員會」，至今已籌得約2,100萬港元，作為組合重組的資金，他們前日向各事務所發送提案書，若組合成功重組，他們便會將款項轉交給事務所。