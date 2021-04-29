飯後小甜點　讓媽媽甜到漏

和媽咪吃大餐後，如果再奉上一個精緻的主題蛋糕或一盒朱古力，肯定讓媽媽甜到入心。酒店的出品質素固然有保證，坊間的成品亦有驚喜，有時間的話還可選外地直送，趁有時間不妨慢慢揀。

日本直送

提到日本的甜品，相信大家必定相當懷念。日本網上超市Oisix於這個母親節，為各位推介多款人氣甜點和蛋糕，如首次在港發售的日本宇治Tiramisu，有抹茶、焙茶和玄米茶口味，近年香港大熱的巴斯克芝士蛋糕，選用北海道生忌廉和澳洲芝士製作，配合朱古力卷蛋作組合，每一口都濃郁滋味。選用栃乙女士多啤梨製作的士多啤梨忌廉大福，軟綿適中又酸甜，各位可按個人喜好選擇，實行食咗當去咗。（1星期前預訂）

果香四溢

加入酸甜度高的水果製作蛋糕，能減低甜膩感覺和提升口感。香港瑰麗酒店的餅店Butterfly Patisserie推出幾款限定主題蛋糕，就加入了不同的水果製作，如母親節限量版的酥皮千層，焦糖酥皮夾了士多啤梨味忌廉，表面再以糖粉印出玫瑰花圖案，清香美味。另一款 St. Germain Elderflower & Raspberry Entremet，接骨木花酒忌廉配紅桑子啫喱、杏仁海綿蛋糕和白朱古力忌廉，粉紅外層相當吸睛，酸甜消膩。（1日前預訂）

健康純素

對上年紀的媽媽來講，最怕吃太多甜食。健康烘焙店The Cakery推出不含乳製品和麩質的母親節蛋糕Orchid Blush，海綿蛋糕表面是純素白朱古力Ganache，加上優雅的蘭花翻糖和食用銀箔，造型高貴脫俗，入口輕盈，任何人都可放心食。（3日前預訂）

粉紅心心

母親對子女的愛無微不治，孝順的子女不妨送番個「心心」俾媽媽。藝術糕餅店 Bombshell由現時至5月30日，打造了2款限量的心型甜點，「炫美頌母愛」表面鋪滿了玫瑰和鬱金香，「母愛動人心」則是康乃馨和玫瑰。輕輕敲開粉紅心心，內裏有士多啤梨貝殼蛋糕、心形和花形牛油曲奇、朱古力布朗尼、士多啤梨冬甩、小糖環及各式朱古力、糖果等28款小點，好食又好玩。（4日前預訂）

驚喜花籃

想讓母親驚喜連連，又點止一盒朱古力咁簡單。純素小食店Soulistic聯同本地生活小店及花店推出的Soul Festive母親節花籃，內裏包括一盒有純素白朱古力配海鹽藜麥脆脆朱古力軟心、紅莓玫瑰及開心果3款口味的純素朱古力禮盒，另外還有母親節花籃、心意卡和1款小家品，讓媽媽在品味朱古力的同時，還有多重驚喜。（5月6日前預訂）

吃得的鑽石

女士們對閃爍的鑽石，幾乎都差無抵抗力，無能力買鑽石給母親，可以看看其他代替品。朱古力品牌Schoggi Meier母親節系列有多款選擇，除自訂相片朱古力及各款禮盒外，新推出就有彩色鑽石造型朱古力，放在心形玻璃禮盒內，搶眼又高貴，朱古力有紅桑莓、香橙和杏仁口味，讓媽媽欣賞後再品嘗。（5月5日前預訂）

禮盒寫心意

節日限定的朱古力，除了有新款口味外，禮盒亦會經特別設計。Charbonnel et Walker推出的2款節日限定禮盒，包括牛奶及松露朱古力母親節禮盒和繪畫我心粉紅香檳朱古力禮盒，特別是以彩色圓盒裝和黑白心型盒裝設計。其中的黑白盒子，可讓子女在表面上自行填上顏色和字句，彩色禮盒的背面同樣可寫上字句，方便對母親傳情達意。

變奏歌劇院

法式蛋糕精緻甜美，當中經典的歌劇院蛋糕於1955年創作，傳統以杏仁海綿蛋糕、咖啡牛油忌廉和朱古力組成。法式餅店DALLOYAU因應母親節，推出改良的紅桑子歌劇院蛋糕，粉紅的杏仁餅底配紅桑子果醬、榛果牛油忌廉、紅桑子朱古力醬，表面還有粉紅色翻糖玫瑰和絲帶，讓人耳目一新。蛋糕散發陣陣甜美果香，入口酸甜有致。（3日前預訂）

繁花盛放展笑顏

作為仔女的無不想趁節日逗媽咪開心，而一個猶如繁花盛放的瑰麗蛋糕相信能逗得媽咪展現燦爛笑容吧！日本最具規模及歷史最悠久嘅蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise趁母親節、於5月1日至9日期間推出多款期間限定糕點，包括花盒蛋糕、草莓盒子、草莓薄餅忌廉蛋糕、士多啤梨蛋糕、朱古力梳乎厘芝士蛋糕及士多啤梨蒙布朗，日本直送食材以溫馨粉紅色作主調，搭配繽紛色澤與唧花，帶來香甜好滋味。