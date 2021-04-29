靈敢侶情：「來！我們面對現實，一起捱過這一關」

去年秋季，我收到編輯的訊息：「靈山，要寫新書了！」我的第一個反應是：做不到。疫情之下，誰都不好過，我實在沒有信心寫一本令大家都開心的好書。

可是在明知做不到之中，我卻有很想做到的心，還記得那天我正在拍攝，每逢停機等埋位，我便拿着紙筆，一邊回憶讀者說過的難處和辛苦，一邊寫寫寫，就這樣，我把書中的序和大綱寫好。

寫好後，我帶點不安地傳給編輯，不安是因為，我本書將不會用傳統的「煎炒煮炸」或「早午晚餐」去分章，而是十分奇怪地以「憤怒」、「孤獨」、「寂寞」、「無奈」分成四篇，即是說，大綱不獲批准的機會可能十分大。

但我仍然想這樣寫。這年多以來，為人父母的壓力爆錶、打工仔被扣薪金、學生未能享受抓着老師拍照然後畢業的美好時光、做生意的被迫停業⋯⋯上面的四個情緒詞語看似負面，但我們誰不是每天都在經歷？身為作者，有着照顧讀者心靈需要的使命，我很想用一個「來！我們面對現實，一起捱過這一關」的態度去寫一本給大家的書。

還好，編輯們在開會過後，批准我這樣寫。有時我想，他們到底有多大的包容力，才能接受一個這麼⋯⋯好聽是創新，實在是冒險的作者？

大綱獲批後，便得埋首寫了。憤怒時吃甚麼會開心？孤獨時煮甚麼最快捷方便？然後，我設身處地去思考，幻想自己是每位讀者的家庭成員，有甚麼能幫到手呢？最後，我在四個分章之外加了一些副題，例如「扮出街玩」是去讓父母哄小朋友、「想妳快樂」是寫給丈夫去做給太太的、「一個人的晚餐」，則是希望用食物去陪大家渡過晚上……

寫好食譜之後，便要寫散文，對於這個階段，我可是掙扎了很久，因為我將要寫的，是我在教室開業後的抑鬱和驚恐症。頓時悲觀的我，覺得讀者不會喜歡，平日見我都是正面積極的，怎麼突然患上情緒病？大家能接受嗎？還會像以前般喜歡我嗎？

但在最後，我還是寫了，因為，「來！我們面對現實，一起捱過這一關」才是我最想表達的意念。人若沒有經歷，所有道理都只是紙上談兵，既然我捱過了，何不說出來？說不定，有人會因此而好轉。

寫一本書，就像把人生重整和再經歷一次。當中，你會猶豫、懷疑、遲疑，你會擔心、興奮、然後又回到不安之中。但對於自幼就連做夢都想當作者的我來說，如今竟然有幸去寫完一本又一本書，經歷一次又一次的蕩氣迴腸、悲從中來、滿懷希望……我真的很幸福。

如果你有意加入作者行列，不要怕踏出第一步，你永遠不會知道，原來世上可以有讀者這麼愛護你。

即使，你比我更奇怪。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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