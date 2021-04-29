湯告魯斯《職業特工隊7》英國拍攝火車大戰　當地居民投訴阻止

美國男星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）早前於英國北約克郡一個舊礦場，拍攝結局火車大戰，卻惹來當地居住的一對老夫婦反對！

電影公司於舊礦場建造一條火車軌，片中火車將脫離軌道，直墜160呎跌入70米大水缸，而湯告魯斯與飾演奸角的Esai Morales將於火車頂上肉搏。然而當電影公司向當地部門申請拍攝許可時，被當地居住的76歲退休測量師Robin Longbottom與其80歲退休護士妻子Elizabeth Longbottom反對。Elizabeth受訪時表示：「呢個地區係好美麗同寧靜，而當告魯斯先生同佢團隊出現時，就會被破壞。佢對我完全冇意義，我同老公上一次去戲院已經係46年前。」Robin則表示：「我相信電影公司滋擾所有人生活有畀到好大筆錢。我哋認為呢一場可以更經濟同唔滋擾人咁拍攝，用電腦特技做晒。」

雖然他們與部份居民反對，當局仍然批准湯告魯斯電影進行拍攝，電影公司承諾會將滋擾盡量減至最低。導演Christopher McQuarrie日前於社交網站上載幕後花絮，其中可見湯告魯斯雙手抓住火車邊緣懸掛，他留言多謝當地居民的友善歡迎。