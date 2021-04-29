麥秋成諗定生多個！湯怡有信心懷孕9個月照接Job

準靚媽湯怡今日挺住7個月肚，現身位於元朗形點的英皇珠寶新分店擔任「明星店長」，同時又預先為自己挑選首份母親節禮物。見穿波鞋到場的她步履輕盈，四肢仍然相當纖幼，趁活動開始前夕，才乖乖坐低換上約3吋的高踭鞋，繼而當活動結束後，她再次換回波鞋做訪問，全程安全至上！

她透露預產期是7月，目前正進入佗B倒數階段，加上早前好奇心發作，上網搵生B片睇，搞到心情有少少緊張：「睇咗一段就已經忍唔住喊，因為我係選擇順產，都會諗唔知到自己生嗰陣會點呢！情緒起伏好大，所以唔夠膽再睇。」又說情緒大到早排冇見老公麥秋成足一個星期，個心情都差少少：「佢好忙，同時要排4隻舞，每日都係早出晚歸，只係有時半夜扎醒先見到老公一眼。」並趁機「大呻」老公忘記自己預產期：「佢一定要陪我入產房，我有威脅佢，如果佢唔入就後果自負！」

問到今次活動是否產前最後一擊？她笑住否認，更大笑話有信心佗到9個月都繼續接Job：「之後都有商業活動，覺得自己都應付到。」身體還有任何不適？她表示初期懷孕時就坐骨神經痛，直到最近因肚皮開始大，腰部隨之而增加負荷，連帶有頂胃感覺：「行動都係輕鬆，頭3個月試過反胃，目前就以少食多餐為主。」

至於追問到BB性別，湯怡繼續大賣關子，希望留到Baby Shower才揭曉：「暫時大家估得好平均，而我本身已經知，仔女都冇所謂，老公之前話鍾意仔，但當養咗隻狗女就覺得女都唔錯，因為會嗲啲。」續大爆老公不停再催生：「呢胎未生，佢已經諗定生多個，但我想抖2年先。」

講到早前她於社交網站晒大肚玩瑜伽倒立相後引起網民爭議，有的擔心她會發生意外，有的卻認為她為「呃Like」才Post，湯怡說：「多謝大家關心，呢個動作我喺佗B前有學過，初頭個肚唔係好大，知道自己應付得嚟，但為免長輩擔心，最近都冇再做呢啲動作。」另外，談及終可名正言順以準媽媽身份度過首個母親節，她說：「個感覺好神奇，佗B之後終於感受到做媽媽嘅偉大，以後要錫媽咪多啲，冇經歷過都真係唔知咁辛苦。（老公會喺母親節有咩表示？）又唔需要佢有咩表示嘅，佢平時都會幫我按摩隻腳，仲試過按到瞓着咗，呢啲細節位都令我好感動。」