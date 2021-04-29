【營事檔案】素食番薯咖喱彼得包　輕食健怡

近年愈來愈多人開始嘗試素食，但一想起吃素餐，總是覺得菜式又淡口又沒變化，所以今次想和大家推介這個素食番薯咖喱彼得包，辛香美味又營養豐富，配上彼得包一定夠飽肚，可以是一頓輕食之選。

番薯 豐富膳食纖維

煮咖喱多數都會用到薯仔，但這道咖喱就用了番薯代替，番薯甜甜的味道，令這道咖喱的口感更加豐富，而且番薯的營養價值豐富，包括各種維他命、鉀及膳食纖維等。煮番薯時，亦可以考慮連皮煮，因爲番薯皮能提供額外的抗氧化營養素，對身體有益。例如番薯皮有大量的β胡蘿蔔素，可以在體內轉化為維他命A，有助保護眼睛的健康、有預防夜盲症、乾眼症和增強抵抗力的作用。除此之外，番薯中亦有豐富的鉀質，可以平衡體內的鈉水平，幫助穩定血壓。而且，番薯的纖維含量高，一個番薯就有大約3.9克纖維，有助排便暢通，保持腸道健康。

秋葵 綠色人參之稱

除番薯之外，這味咖喱也加入了秋葵，秋葵的營養價值也相當豐富，是近年受健康人士關注的食材之一。秋葵有「綠色人參」的美譽，受到大家的喜愛， 秋葵含有維他命 A、類胡蘿蔔素(包括β胡蘿蔔素、玉米黃素、葉黃素等護眼營養素)、C 和多種礦物質，例如鈣質、鉀質等，而且膳食纖維含量豐富。秋葵也適合高血糖人士食用，其中的果膠可幫助穩定血糖，並幫助排出體內多餘膽固醇及有滑腸通便的作用。秋葵的鈣質也十分豐富，適合素食人士補充鈣質。

【素食番薯咖喱彼得包】

材料：

番薯 1個

秋葵 10條

蒜頭 2粒

水 200毫升

脫脂奶 150毫升

彼得包(小) 2塊

調味料：

咖喱粉 1湯匙

鹽 半茶匙

糖 半茶匙

做法：

1.煲滾水，把番薯煮至8成熟後切小塊備用。

2.把秋葵和蒜頭各自切粒。

3.加入油和咖喱粉混合，放入奶和水，煮滾後再放入番薯。

4.最後放入秋葵，加蓋煮約3至4分鐘，配搭彼得包享用。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。