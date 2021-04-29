陳瀅包毛巾拍色誘戲遭偷拍：覺得好侵犯！

視帝馬德鐘、陳瀅、楊卓娜、衛志豪等，在將軍澳電視城宣傳新劇《伙記辦大事》，歐陽震華則因病缺席。穿上長褲的陳瀅上身宮廷打扮，領口位綁上蝴蝶結，心口刻意「漏罅」，事業線若隱若現，非常性感！

差啲要報警

陳瀅自爆昨晚出街，包着毛巾亮相色誘戲，拍攝時卻被「怪叔叔」偷拍，她說：「有個叔叔又高炒、又低炒狂影相，初頭以為係工作人員，後來先知道佢係場地嘅負責人，都擾攘咗一段時間，但佢都唔肯Delete啲相，作為女仔覺得好侵犯。後來我自己再要求佢Delete啲相，佢都幾唔合作，差啲要報警，最尾都應該有Delete咗。」她笑言埋怨當日冇份拍攝的馬德鐘沒有在場：「如果你喺度就會保護我，當日都嬲嬲哋冇人出聲，如果你喺度見人恰我就一定會出聲。」馬德鐘笑說：「我係正義嘅朋友。」而陳瀅首次拍攝被姦戲，對手是鄭子誠，笑謂相當享受，她說：「因為係鄭子誠先咁享受，因為佢聲線好溫柔，佢溫柔到有啲詞語都講唔出口，要馬德鐘教佢。」

被勒令減肥10磅

馬德鐘近日正忙於拍攝新劇《雙生陌生人》一人分飾兩個角色，他說：「都拍到有啲精神分裂，不過，都開心有機會做呢啲角色，係疊住宣傳就會攰啲。」陳瀅則為另一古裝喜劇《痞子殿下》開工，被監製勒令減肥10磅的她說：「減咗6磅半，仲差3磅半啫，Keep住開工就好快瘦。」馬德鐘則說：「我就相反，開工因為好攰所以會食多咗嘢，不自覺愈拍愈肥。」