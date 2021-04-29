谷奶致「升胸」！倪晨曦竟然唔鍾意？

藝人倪晨曦（Elva）出席名店開幕，講到近期頻頻出活動，她笑言：「好難得，好耐冇試過。（擔唔擔心成日去人多地方？）自己都做足保護措施，返屋企都即刻洗手、沖涼之後先會湊BB，不過排除咗做嘢都真係盡量會少啲出街，除咗之前同囝囝去沙灘，但我哋都特登朝早去，冇咁多人。」她透露工作難免要除口罩，但拍廣告前要做檢測，自己都keep住1星期做2次檢測。問到可會打疫苗？她說：「之前有諗，但仲餵緊人奶，所以就唔諗住，想餵多1個月，等佢半歲先。」講到餵人奶令她上圍升cup，她尷尬笑言：「其實唔鍾意，着衫唔慣，以前個人偏瘦，依家接受唔到個身形，希望返番去之前，升咗少少啦，都有1 cup。（老公鍾唔鍾意？）佢對呢樣嘢冇評論。」

講到下月就是榮升人母的首個母親節，她笑言：「惟有屈個仔同我食餐飯，自己寫張卡畀自己，再叫佢打手指模，到時應該同屋企人食餐飯，今年就多咗奶奶一齊慶祝，而自己阿媽就喺加拿大，惟有叫我阿妹送花畀佢，到時我哋視像通話。（老公有冇咩表示？）佢問我想要咩，但我未諗到。（想生多個？）唔好，遲吓先。」講到囝囝腳頭好，令她多了工作？她笑言：「都可以咁講，依家有嘢做好感恩。（想唔想母子檔一齊做嘢？）暫時未有人搵，但睇吓咩類型先，如果唔辛苦都唔抗拒，但小朋友如果拍廣告就比較難控制。」