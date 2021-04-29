果粉聚焦︰iOS 14.5推出　戴罩照解鎖

疫情下人人罩不離口，導致iPhone不能用Face ID，之前一直有傳Apple會解決問題，而隨着iOS 14.5日前釋出，果粉們只要有埋Apple Watch，就算戴住口罩都可以用人臉解鎖了！

新功能適用於iPhone X或更新型號，以及Apple Watch Series 3或更新型號，手錶必需更新至watchOS 7.4，並預先設定密碼。完成後手機系統內的「Face ID與密碼」分頁內會多了一個「用Apple Watch解鎖」選項，把它打開，之後再進入Apple Watch內把「提起手腕時喚醒螢幕」開啟，一切辦妥就用到新功能。

測試所見，Apple Watch必需戴在手腕上並已經解鎖，垂下手亦可，這時只需望一眼iPhone屏幕就能解鎖，速度跟正常Face ID相若。解鎖時Apple Watch會有震動提示，而用戶也可經手錶反向鎖上手機。惟留意一旦除下手錶這功能會失效，再戴上要再入手錶密碼，另外這功能只限於為iPhone解鎖，要使用Apple Pay還是要除下口罩。

除了以上功能，iOS 14.5還帶來以下多個更新。

<同場加映>

紫色iPhone埋身睇

全新iPhone 12及iPhone 12 mini的紫色版本於近日上市，實物見顏色近似薰衣草色，顏色偏藍，而機框則略為深色，側面看會見明顯的深淺對比。小記認為新色較為女性向，開箱女Rose就大讚漂亮，仲話買機後要襯番紫色衫同紫色手袋出街咁話！