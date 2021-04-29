再着泳衣「選美」？馮盈盈：要Keep吓先！

無綫劇集《逆天奇案》演員馮盈盈、黃智賢、張頴康在將軍澳電視城，為星期日晚直播的《開心大綜藝》演出綵排。講到無綫高層曾志偉構思一部以選美為題材的劇集，監製陳翹英更欽點前港姐冠軍盈盈孭飛，她說：「未收到公司通知。（再選美有冇壓力？）人大咗會再準備多啲，咁又冇壓力。（有咩要改善？）自信啲、大方啲笑，因為之前未箍牙，所以好怕醜，笑都係合埋口。（再着泳衣有冇包袱？）健康性感，要Keep吓先，都有包袱，呢幾年有咁多年輕貌美嘅女同事，希望唔好比下去。依家興健美身材，線條、腹肌、人魚線，自己都要下苦功，唯一可取係得條腰幼。」

收口唔唱歌

黃智賢指《開心》當晚主題向經典電視劇及主題曲致敬，眾人會上演短劇，他謂估計盈盈會是扮演人質角色。馮盈盈說：「我未知表演啲乜，淨係知要為胡鴻鈞唱歌伴舞。（開金口唱歌？）我上個禮拜開咗金口唱，但係就好快叫我收口，自己聽完都覺得應該收口、養聲，唔好嘥氣。（網友壓力？）唔係，係我自己聽完都覺得有啲過分。（學唱歌？）會呀，打算跟譚嘉儀學唱歌，上次佢聽完我唱歌，佢話不如我教你唱歌啦，佢收幾多錢我都畀，哈哈。」