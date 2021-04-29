鬼才Heron Preston　新作玩中性

與Virgil Abloh及Matthew Williams等時裝界大紅人分屬好友的Heron Preston，早年亦同樣是創意團隊DONDA及BEEN TRILL的成員之一；於潮流領域建立起強大人際網絡後，2016年他創立個人同名品牌HERON PRESTON，憑着招牌橙色設計及西里爾字樣「СТИЛЬ」（STYLE）火速成為潮流界備受關注的人氣品牌。之後緊接與DSNY（紐約市環境衞生局）及NASA（美國太空總署）、Nike及Levi's®推出聯名合作，更進一步穩固其潮流地位。

今季這位於潮流界極具影響力的鬼才設計師首度與紐約時裝品牌Calvin Klein合作，將其標誌性設計筆觸融入一系列實用性極高的基本服飾單品。剪裁方面採用中性設計以表達摒棄性別框架、擁抱多元身份的真我個性。

系列中的連帽衞衣及牛仔褸款分別於領口及袋口加入一些細節去豐富其層次感，牛仔褲的皮牌就移至腰間內側，而運動褲款的褲管亦改用「無骨」剪裁去增加舒適性，從而彰顯品牌追求簡約風格的同時，亦成功呈現出緊貼時代步伐的嶄新面貌。