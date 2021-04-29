《雙祥見》最後一集　黎耀祥最憎人對稿玩手機

由監製梅小惠牽頭，阮兆祥及黎耀祥主持的清談節目《雙祥見》，不經不覺來到最後一集，回顧節目創立的原因，源於上年疫情嚴重，影響圈中不少生計，小惠希望人人有工開所以才拍攝此節目，如今目的已達成，還贏得不錯的口碑，3人終於鬆一口氣！

最受不了的行為

在Men’s talk環節中，2人談及工作態度，令一向工作非常認真的黎耀祥，也忍不住大數自己在工作時，最受不了的行為，例如曾有演員在導演綵緋對稿期間，邊玩手機邊對稿，而且每次要叫他才知輪到自己，而阮兆祥則最討厭別人入廠時帶電話不開靜音，更在拍攝途中突然響起電話，影響整個拍攝進度，不過除了這部分人外，2人均認為圈中大部分都是非常勤力的演員。黎耀祥提到當中最佩服的必定是汪明荃，雖然她在圈中已甚有江湖地位，但到了這個年紀仍好學不倦，全心全意推動粵戲界，值得眾人學習。

扮羅文拍裸照

談及圈中最有特色和前瞻性的藝人，不約而同說起已故歌手羅文，阮兆祥最記得他妖艷的形象，更是首位拍裸照的香港歌手，他敢於創新和突破的行為曾帶起一股潮流。黎耀祥表示曾於劇集《樂壇插班生》中扮演「羅記」，也有「照辦煮碗」拍裸照，放置在布景客廳之中，不過他自言自己細膽，拍裸照時要用毛巾遮住重要部位。