夏來唯　38H橫綱級乳神

日本寫真女優深明行業競爭激烈，為咗搶眼球，除咗以性感裝束示人，演出風格亦相當大膽，露骨程度甚至拍得住AV添！點樣先可以將呢種樂而不淫嘅路線發揮得淋漓盡致，當然好考女優嘅功力，今期「世界 Cup」主角夏來唯，就係成功例子之一。

顏值分析

今年27歲嘅夏來唯，個樣生得唔算好標青，但隨住年齡增長同人氣上升，開始散發出一份姊系韻味，吸引力大增，仲畀到人一份親切感呢！

兩奪橫綱級稱號

之前同大家介紹過兩位日本寫真界嘅橫綱級巨乳女神，一位係山本由，另一位係安位薰。至於夏來唯仲巴閉，先後兩次喺次世代巨乳番付選舉中脫穎而出，一次榮獲「西之橫綱」嘅稱號，另一次就攞埋「東之橫綱」呢個殊榮，顯示出佢嘅實力強勁，絕對係巨乳寫真妹中嘅頂班馬。事實上，阿妹唔止波大，條腰仲好幼，明顯地下過工夫修身同健胸，能夠上位絕非僥倖！

OL入行多人Like

講番夏來唯嘅入行經歷，原來佢係OL出身，2017年加入寫真女優行列，曾經喺「日本一最適合做寫真偶像的OL大獎」中奪得冠軍。除此之外，佢又喺偶像拍攝網站東京LILY搞嘅「2020 MVP」中揚威，獲網民票選為巨乳部門嘅亞軍，呢份聲勢真係唔講得笑！

話時話，阿妹之所以咁受歡迎，全因佢嘅寫真演出好吸睛，最擅長扮到一臉委屈咁慢慢剝衫，邊叫「吔咩嗲」，邊被男人玩弄其肉體，嗰種欲拒還迎嘅表現，真係令人睇到欲罷不能！

最新動向

欣賞指數甚高嘅夏來唯，深明自己嘅搵食本錢，所以經常會透過社交網展露驕人身材，除咗Po相之外，仲會上載性感視頻，畀粉絲養吓眼。鍾意睇好波嘅朋友，冇理由錯過吧！