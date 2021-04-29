冇諗過有機會入演藝圈！盧慧敏希望學跳舞

藝人盧慧敏（Amy Lo）、歌手馮允謙、魏浚笙（Jeffrey Ngai）以及ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》女團成員Candy Wong（黃曦誼）、Nancy Kwai（歸南茜）、Helen So（蘇凱倫）、Boris Wong（黃浚銘）等，早前拍攝一系列廣告短片。短片中，盧慧敏隨着輕快節奏跳舞，並做出多個趣緻的面部表情，原來對她來說是項大挑戰，她謂：「我從小唔擅於跳舞，起初都有啲擔心會唔會好難，喺排舞老師嘅悉心指導下我好快『上手』，老師仲讚我有天分！今個夏天，我希望有時間可以學跳舞，為自己增值。」問到有份參演的ViuTV劇集《無限斜楝有限公司》口碑不錯，她坦言對拍劇感到非常新鮮：「我從來冇諗過有機會入演藝圈，真係喺好機緣嘅情況下被發掘入行，畢竟演藝圈有好多新嘗試，我好開心可以接觸新事物。」

馮允謙則指自己沒跳舞底子，但估不到一跳便愛上，發掘了自己的另一面：「我希望挑戰自己去學跳舞。」至於Candy、Nancy及Helen被問到對美的追求，她們都指其實很簡單，認為每個人都有屬於自己的彩妝與香水味道，並不約而同地表示：「與另一半最重要相處舒服，所以我哋最愛自然妝容，令另一半睇清自己，最愛聞對方身上嘅香氣，因為我哋覺得喜歡一個人係先從喜歡『佢身上嘅味道』開始產生好感。」