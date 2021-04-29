慾女廚房　色香味俱全

外國有調查發現，除咗喺床上曳曳，好多男女鍾意喺浴室同廚房搞嘢，前者好易理解，肉帛相見，慾火話咁易撻着，但後者因乜解究會成為肉搏熱點，莫非同條性感圍裙有關？睇完今次介紹嘅四仔，你就會搵到答案。

兩種口味

入得廚房上得床，係好多男人願意娶妻嘅原因，但遇着個大食老婆，身為老公真係唔知開心定擔心。美國著名四仔片廠Naughty America製作嘅《Dirty Wives Club #31》，搵嚟Riley Steele、Vanessa Cage、Alana Cruise等熟女脫星扮演好色人妻，故事分為兩類，一類係老婆點樣引誘老公喺廚房肉搏，另一類係講大食人妻，點樣趁老公唔為意，喺廚房偷食。兩類題材，兩種味道，但無論邊一類都咁引入入性。

反客為主

煮煮吓飯仔，竟然變成肉搏戰？呢種四仔橋段點解咁煞食？睇吓由Nubile Films炮製嘅《Piece of Me》，或者會有所領會。影片由Gina Valentina、Zazie Skymm、Eveline Dellai同Aria Logan演出，單睇陣容就知賣點係青春活力，亦令廚房肉搏場面更值得期待。故事講述Gina約咗新相識嘅男人返屋企撐枱腳，點知對方趁佢煮飯時，不斷對佢毛手毛腳，搞到慾火焚身，於是綁住對方，慢慢「教訓」。至於其餘3位脫星嘅演出，同樣係色香味俱全，極具官能刺激。

群戰連場

四仔係以滿足觀眾嘅幻想而生，而講到香艷又激情嘅劇情，由Sweet Sinner推出嘅《The Hot Wives #4》應該係近年難得嘅佳作，一來搵咗四仔名導Jacky St. James主理，二來脫星陣容強勁，包括Natasha Nice、Rachael Cavalli同Aiden Ashley，全部都係樣靚身材正。故事講述Natasha Nice同丈夫渴望為性生活增加刺激感，竟然萌生一個出位嘅諗法，就係招呼唔同朋友嚟屋企食飯，之後再嚟一場群P作為甜品，有時係兩男一女，有時係兩女一男，甚至試過兩男兩女添！