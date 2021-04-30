【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月十九戊申土定日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：裁衣、理髮、納畜

忌：安床、置業、治喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、4、5、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

專注工作，獲貴人幫助，有利從事娛樂事業。

金牛

做人有主見是好，但不要漠視別人的好建議。

雙子

心神恍惚，處理文書要謹慎，小心忙中有錯。

巨蟹

獲好運氣加持，只要把握機會，成功在眼前！

獅子

幸運女神眷顧，迎接新挑戰可獲得理想回報。

處女

生活遇到小障礙，只要認真處理，問題不大。

天秤

人緣佳，單身者打扮時尚，有助提升桃花運。

天蠍

事業發展平穩，勿太着重得失，助穩定情緒。

人馬

工作遇阻滯，只要耐心應付，可望大事化小。

山羊

易因思慮不周而破財，進行投資要審時度勢。

水瓶

事業運如日中天，適合處理棘手財務問題。

雙魚

財運偏弱，要睇實荷包，勿帶太多現金出街。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）鼠 壓力大

鼠

壓力大，精神狀態欠佳，做甚麼都提不起勁。

牛

腦筋轉數快，以往棘手的事都能夠妥善解決。

虎

是日沖煞，要保持謙遜低調，接受不同意見。

兔

易為瑣事而不耐煩，小心給別人留下壞印象。

龍

人逢喜事精神爽，可取得令人羨慕的工作成果。

蛇

精神飽滿，只要努力工作，可突破事業瓶頸。

馬

敢於表現自己，可化危為機，贏得上司賞識。

羊

很有上進心，注重工作細節，可獲得滿足感。

猴

不論做甚麼，最好仔细檢查，以免心生不安。

雞

與人相處要有分寸，花錢要節制，勿做大花筒。

狗

別人的提點出於善意，勿太固執或鑽牛角尖。

豬

不是理財投資的吉日，一時貪念可招致損失。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

名字影響命運

俗語有云：「唔怕生懷命，最怕改錯名！」

改名，就是選擇姓名、藝名、筆名、暱稱、團體或法人名稱、地名等變更的行為，背後原因複雜，可以是同化、政治因素、國家法令、個人喜好等理由。

先說說中國明朝的開國皇帝明太祖朱元璋吧！朱元璋（1328年10月21日~1398年6月24日），或稱洪武帝，原名朱重八，曾改名朱興宗，投軍被郭子興取名元璋，字國瑞。「朱元璋」的名字原來大有意思：「朱」字的諧音為「誅」，「元」字就是前一個朝代「元朝」，而「璋」字就是一種利器，合併起來就有「誅殺元朝利器」的意思。

不說你可能不知道，原來朱元璋之後，明朝各個在位皇帝的名字，都是依據玄學術數的五行生尅來做基礎的。例如朱宇溫的「溫」字，係水部首；朱宙栐的「栐」字，係木部首；朱碩熿的「熿」字，是火部首；朱器墭的「墭」字，係土部首；朱聿鍵的「鍵」字，係金部首；五行中的金水木火土，全部顯然易見。

由此可見，上至帝王國君都是依從玄學的五行生尅來為自己命名，足以證明，名字對一個人的命運及人生有多重要。