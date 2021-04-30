廣電局促嚴查鄭爽涉逃稅　范冰冰畀Like彈弓手

爆出找代母代孕及棄養子女醜聞的內地女星鄭爽，近日又被舊愛張恒爆料，指她牽涉「陰陽合同」，拍劇集《倩女幽魂》（又名《只問今生戀滄溟》）時，片酬帳面收4,800萬人民幣（港幣約5,700萬元），但實質是收取1.6億人民幣（港幣約1.9億元）。繼上海市稅務局正依照稅收法律進行調查，以及北京市廣電局亦稱已啟動調查程序後，國家廣電總局表示已責成北京市廣電局對《倩》劇製作機構涉嫌違反製作成本配置比例有關規定啟動調查，同時表示：「要求北京市廣電局、上海市廣電局等配合稅務部門對有關公司和鄭爽簽訂『陰陽合同』、拆分收入獲取天價片酬、偷逃稅等涉嫌違法行為進行調查，如有違法違規情況將嚴肅處理。」而中國視協電視界職業道德建設委員會回應，指依法納稅是憲法規定的每個公民的基本義務和愛國守法的道德義務，對於沒有藝德的藝人，社會決不會為其提供發聲露臉的機會。

另外，有內地網民發文稱要為曾逃稅的內地女星范冰冰抱不平，稱不應只針對她：「那就希望將范冰冰之後補稅的117億名單公布，不要逮住一個人往死裏搞，全部公布出來整改，別把限薪令拿來糊拿觀眾。我覺得天價片酬是現狀，能解決這些現狀才是優秀。」之後有網民發現稱范冰冰有在此發文「讚好」畀Like，但未幾即「彈弓手」取消讚好。