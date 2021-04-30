東方日報C1：劉浩龍被消失　容祖兒同場零交流

樂壇天后容祖兒與前度劉浩龍分手後，前晚首度公開同場現身，但全程零交流零接觸。為免2人成為焦點，大會避開他們同框的尷尬，浩龍更被當成隱形人，由宣傳海報到大合照，統統「被消失」！

容祖兒與劉浩龍（師兄）2012年公開戀情，但這段「女尊男卑」的關係一直不被看好，至2018年宣布玩完，雖然2人聲稱再見亦是朋友，但私下已沒甚聯絡。前晚他們同處內地一個晚宴擔任表演嘉賓，久別重逢但同場不相見，既沒有重拾昔日情誼開心交談，甚至零交流！

後台自我「隔離」

祖兒前晚為護膚品牌在深圳蛇口舉行的Annual Dinner擔任嘉賓，同場竟出現其舊愛師兄，據知2人分手後首度在公開場合齊齊出現，但卻是前後腳登場，師兄是第2個表演嘉賓，而祖兒則壓軸。獲大會天后級款待的祖兒，有獨立貴賓房裝身及休息，與其他嘉賓「隔離」，據知她與師兄在後台零交流，甚至未有見面打招呼。

因內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》而人氣急升的祖兒，剛忙完節目就病倒，要看醫生服藥，但她未有放低工作，活動接完一個又一個，雖然敬業樂業，但很多Fans都擔心她捱不住。當晚她以一襲露背晚裝索爆上陣，甫出場即掀起全晚高潮，她一口氣連唱《隆重登場》、《痛愛》及《揮着翅膀的女孩》3首金曲，期間親切地與台下Fans握手，狀態甚佳，網民大讚她雖然帶病態美，但絲毫沒有影響發揮，有如「行走的CD機」。

海報合照冇影

其實當晚的表演嘉賓還有打頭陣的梁漢文及關楚耀，台下亦有不少藝人撐場，包括羅霖、麥玲玲、梁競徽、李璨琛等，但最離奇是大會的宣傳海報連藝人趙永洪都有份，偏偏不見獲安排獻唱的師兄，令人莫名其妙，有指是大會刻意安排，以免製造不必要話題。緊接梁漢文出場的師兄，西裝骨骨演唱其經典作《思覺失調》，大受歡迎，不少Fans爭相與他握手，他在社交網上載身在晚宴的獨照，寫道：「今晚我係一個行政人員。」而在趙永洪上載的嘉賓與客戶大合照中，同樣不見師兄的身影，疑避開與前度祖兒同框的尷尬，有如隱形人一樣。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：