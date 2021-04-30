【特約報道】夏天將到，很多女生都趕着要瘦腿，但臀部往往被忽略。其實，你要瘦大腿，必須先練好臀部，否則肥肉還是會回到你的大腿。

別以為Pat Pat就是用來坐，其實身體很多動作都需要運用大量的臀部肌肉，例如最大片的臀大肌負責帶動身體的前進、臀中肌負責身體左右的平衡、臀小肌則幫助穩定骨盆，即是無論你站起來、跑步、行樓梯，通通都要用到臀部肌肉。

一旦臀部肌肉因久坐荒廢而變得僵硬、未能發揮力量時，大腿前側與外側就會為了補足臀部的作用而過勞緊繃，姿勢重心擺錯，久而久之會形成臀部扁塌、臀線下移、大腿粗壯的情況。久坐不動，骨盆和腰部容易產生歪斜，造成肌肉分布不均，脂肪全走到錯誤部位，嚴重的會構成膝蓋痛、腰背痛、足底筋膜炎等痛症。久坐亦會對臀部和腹部脂肪造成擠壓，下肢的血液循環變差，水腫又會令下半身看起來更肥胖！

既然臀部是下半身的關鍵，所以要瘦大腿，必先伸展臀部，少坐、多運動。

上班族常在公司坐足八小時，最好每隔一兩小時，起身行一圈，做簡單的拉筋伸展。運動方面，有去健身室的朋友最好當然是做提臀機；沒去健身室的話，做瑜伽也不錯，大多數後彎體式中，也有助啟動臀部肌肉。如果你足不出戶，亦可以透過棒式抬腳、夾臀運動、深蹲等，伸展臀部運動。

深蹲做法很簡單，先平舉雙手，腳打開與肩同寬，將重心放在腳跟，上身挺直，用臀部往下坐，就像在坐無影櫈。每組深蹲做十至十五次，每次維持兩秒，每天做二至三組。一個深蹲動作，動用到整個下半身，可上提臀部線條，讓大腿更緊實。雖然好累人，但功效顯著；而且深蹲不需要任何器具輔助，隨時隨地都能進行。平時我運動量不算多，要強化蜜桃臀，我會到公司做「被動式肌肉收縮運動」強肌燃脂療法，瞓住瘦是我這種懶人無法抗拒的樂事。

久坐不動，臀部會鬆弛及下垂，連帶大腿都變粗。要下半身靚，不止要做腿部運動，還要好好練臀。keep住鍛煉，才有成果。

強肌燃脂療法 - 瞓住做3萬次sit-up：

採用目前最新的隔空電磁場技術，榮獲韓國KFDA及CE歐盟認證，以非接觸式持續刺激肌肉的運動神經元，在30分鐘療程內帶動肌肉進行高達30,000次的極限收縮肌肉，有效提升肌肉品質與密度，達致增強肌肉，同時可以提高新陳代謝誘導性脂肪分解功能，療程中輕鬆無汗躺著健身極速塑造腹肌、人魚線及蜜桃臀，打造肌感身段線條。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。