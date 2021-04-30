【陳詩欣都輸】「下體女神」玩瑜伽褲誘惑　網民：着咗似冇着

本身為專做瑜伽而設嘅貼身瑜伽褲，依家廣泛被女士們使用，尤其係行山郊遊，上至少女下至姨姨都鍾意着，盡情大騷修長美腿及完美曲線，啱晒影相打卡，仲令旁人大飽眼福！而韓國就有位KOL全天候都以瑜伽褲出街，無論行街Shopping、上山下海、親親大自然都係着緊佢，社交網9成相都係超緊身Leggings添，稱得上係「下體女神」呀！

呢位唔Sell樣同胸、賣「半身」嘅韓妹，經常着上唔同款式嘅瑜伽褲，有沉色有鮮色五花八門，雖然經常攞個背脊得住大家影相，但長腿非常吸睛，結實翹臀亦相當搶Fo，有網民直言驟眼睇，以為佢冇着褲同埋「着咗好似冇着咁」！雖然冇噴血性感照，但呢種另類誘惑大法網民都好受落，即使大多數相都係密實示人，不過就因為佢愛穿瑜伽褲唔愛着「褲」而意外引起注意，社交網100個貼文都冇，但竟然有近5萬人追蹤爭住睇！雖然佢唔賣樣，不過其實佢都係靚女一名，面尖尖、笑容甜美、皮膚白滑得人愛！

而喺香港都有唔少Artists鍾情瑜伽褲，好似身為瑜伽Miss嘅廖慧儀，經常以瑜伽裝上陣擺出高難度動作影相呃Like，不過呃還呃都要小心啲，憑《3日2夜》上位嘅陳詩欣（Eunice）早前就着住少女粉瑜伽褲行山，露出纖腰但疑似下體現形，而馬來西亞女神林明禎都出事，野外露出現形，最後佢急急刪Post，不過仍難逃被網民Cap圖厄運，女神真係唔易做㗎！