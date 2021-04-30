藝術家Daniel Arsham　打造3方聯名衝浪板

擅長將名牌跑車、時裝單品及卡通玩偶等不同產品進行風化侵蝕改造的紐約藝術家Daniel Arsham，近年於時裝界以至藝術界都人氣極高，由拍賣場上數百萬1件雕塑以至家居品牌數百元1個掛鐘，只要是出自Daniel Arsham之手就不愁沒人買。今個夏季，Daniel Arsham聯同澳洲衝浪板品牌HAYDENSHAPES及洛杉磯潮流品牌STAMPD打造3方聯名系列Wave Relic，聯手炮製出3款設計獨特的衝浪板及服飾單品。

今回除了推出由STAMPD製作並加入Daniel Arsham手繪素描圖案刺繡的多款外套、連帽衞衣、上衣、短褲及帽款外，還有3款由Daniel Arsham及HAYDENSHAPES製作、如同藝術品般的衝浪板。當中黑色及白色設計採用3D泡沫物料再加入樹脂及玻璃纖維製成，保留傳統衝浪板的外形及功能，而當中白色款更利用透明光玻璃纖維物料透出內部的石英及透明石膏製「結晶」，將Daniel Arsham的獨特藝術美感呈現。另一款全透明衝浪板則是非功能性的雕塑設計，採用1次性澆注鑄造方式製成，重量達到90磅，每1塊都附有由衝浪板泡沫廢料製成的支架及手套作收藏展示，全球限量30塊，並有Daniel Arsham及Hayden Cox（HAYDENSHAPES主理人）的親筆簽名，極具收藏價值。