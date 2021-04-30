一人模仿12紅星唱腔！內地神人將《可可托海的牧羊人》昇華

由內地歌手王琪主唱的神曲《可可托海的牧羊人》，至今在內地的播放量已超過33億，不單帶挈王琪登上今年央視春晚的舞台，更引來不少網紅「抽水」翻唱博人氣。當中本職為菜農、現年36歲的網紅「菜棚哥」姚大，因模仿12位歌手的唱腔、無縫切換式的演繹《可》曲，是眾多翻唱者中最出位，被網民封為「無人能敵的可可托海牧羊人」，高手在民間！

姚大在個人短片平台上載《12群星版 可可托海的牧羊人》短片，至今有超過250萬個讚好，評論更接近10萬個，皆因他在片中猶如「上身」一樣，模仿任賢齊、王傑、伍佰、周華健、張宇、劉歡及費玉清等歌手的腔調來演唱，上一句任賢齊腔，下一句是周華健腔，齋聽一定以為是群星合唱版，而他就連費玉清的招牌動作「頭仰45度」兼抬高手，一樣扮得非常神似。網民留言：「無人能敵」、「太絕了！要簽他！」、「這是絕版，天下第一，無人能比，無人能超越！」

於江蘇長大的姚大，原名是姚步強，人稱「菜棚哥」，因家境問題未能圓歌手夢，在江蘇種菜過活，默默地調理農務十多年後，就是因有朋友見他歌喉好，鼓勵他拍唱歌短片。由於他可以模仿超過20位歌手的唱腔，其超強本領終被賞職，2018年被內地綜藝節目《嗨！唱起來》邀請演出，在周華健前模仿對方，技驚四座，就連周華健也給予高度評價，自此更有人氣。至今其個人短片平台的粉絲量衝破2千萬，短片點讚總量更衝破2億，而今次翻唱《可》曲更令網民瘋狂熱議！有說《可》曲更令他的商演出場費再升，本來是10萬元人民幣（港幣約12萬元）起跳，現在20萬人民幣（港幣約24萬元）才算是基本價。仲返鄉下耕田？唱歌好過種菜，豬籠入水！