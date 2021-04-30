勁揪俠傳婚變！艾倫莊遜母子戀玩完？

憑《勁揪俠》（Kick-Ass）而成功上位的30歲英國男星艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson），與年長24年的54歲女導演Sam Taylor-Johnson結婚至今已有9年。一直被視為模範夫婦的他們近日就被傳婚變！

艾倫18歲時因主演電影《約翰連儂：不羈前傳》（Nowhere Boy）而與擔任導演的Sam撻着，Sam為艾倫誕下兩名女兒Wylda Rae以及Romy Hero，2人於2012年拉埋天窗。雖然年齡相隔24年，但他們一直好恩愛。早前他被傳媒影到帶老婆到土耳其出海度假慶祝結婚周年。但近日他們被爆將5,850萬港元位於荷里活的愛巢出售，因而被懷疑2人婚變。雖然離婚尚未證實，但已有不少網民於網上向艾倫示愛。

艾倫的星運一直麻麻，多年來只得勁揪俠以及《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers： Age of Ultron）中的快銀（Quick Silver）角色較令Fans有印象。Sam就執導過賣座情慾片《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）。