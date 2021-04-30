姜濤收50萬生日禮物唔夠揪　易烊千璽收火星地皮

歌手姜濤成功打開「港式追星」市場，今日佢22歲生日，就獲粉絲「姜糖」花半百萬幫偶像慶祝，包括「姜濤號」電車、巴士站廣告同埋各區大型LED廣告等。但原來幫偶像慶祝生日已經成為「行內競爭力」指標，唔止大家睇到嘅生日應援，連天上星星、火星地皮都係生日禮物！

當中最令人驚嘆嘅，可以話係影帝候選人、TFBOYS成員易烊千璽，皆因佢嘅粉絲喺佢17歲生日時，就大灑金錢喺世界各地賣廣告外，有人表示以「易烊千璽」命名17粒星星，17粒星連線後嘅形狀就係易烊千璽英文名縮寫「YYQX」；另外亦有粉絲聲稱在美國休斯敦發射中心註冊射手座「易烊千璽星」；亦有粉絲聲稱買下約3個足球場大嘅火星地皮送畀佢慶生，仲領養埋3隻「國寶」大熊貓！到佢18歲生日，粉絲就承包18架飛機，1128條航線，搞「空中應援」，同時亦有人捐贈1128棵樹等。

早喺佢15歲生日時，有fans為偶像送贈環遊世界機票；16歲生日就收「千紙鶴」，有fans又喺英國訂購熱氣球，又有人自稱喺英國買咗個玫瑰莊園。

另外，韓團BTS成員V嘅粉絲曾集資買下美國《時代雜誌》12月期刊的內頁廣告；韓團TWICE成員周子瑜18歲生日就獲送上美國紐約時代廣場廣告幕牆嘅巨型LED燈排字；前WANNA ONE成員賴冠霖獲贈紐約時裝騷LED廣告版生日廣告等。