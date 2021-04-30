【最強KOL教路】孫慧雪：最緊要唔怕樣衰！

今集《行媽咇》繼續請來孫慧雪（雪雪），現時她在網絡界的人氣爆燈，有所不知，她之所以成為KOL，原來是為了經營自己的夢想，另外她亦會分享如何收取更多禮物，吸想要吧，立即去片！

現時雪雪位列KOL的五甲位置，在網絡界赫赫有名，相比以往作為藝人，現時她名氣和收入固然遠超從前。雪雪提到作為藝人主要都是做配角，但有次看着自己的存摺僅有千多元，不想屋企養自己，然後醒覺了，倚仗藝人的身分成功轉型做KOL，但原來成為KOL也經營着她的夢想—演戲，她坦言自己用心演戲，否則不會撐到這麼久。

在未成為KOL之前，雪雪經常見到其他KOL收很多禮物，於是就跟老公說想成為KOL，她老公更不停取笑她。她成為KOL後，最誇張是同時收到5部空氣清新機，而且是最大型的，並笑言明明今天已清理幾箱物品，明天又會收到兩箱，而自稱「慳家阿雪」的她，堅持不購物，別人送的護膚品就用那些，環保不浪費。怎樣成功令別人送禮物給你？雪雪當然有貼士醒大家，就是要夠「貼地」，例如要試化妝品，就要真的不化妝，給別人看到效果，就是由很醜變成很靚。

此外，雪雪花藝教室又來了，上次雪雪教過主持人方太製作吊墜，今次則會製作耳環配襯為一套，想知就唔好錯過今集《行媽咇》喇。