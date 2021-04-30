【敏感時期】孫儷揸幾百萬超級辣跑上海招搖過市

內地女星鄭爽遭前男友張恒晒出對話紀錄，爆佢涉嫌利用陰陽合同，仲揭示鄭爽袋1.6億元片酬，此事唔只引發內地網民對藝人高片酬嘅不滿，更驚動內地官方介入調查。但喺呢個敏感時刻，內地一級女星孫儷就被網友發現，開價值幾百萬元嘅開篷超級辣跑現身上海鬧市，非常高調！

日前有內地網友喺社交網晒出野生捕獲孫儷嘅短片，標題寫上「孫儷開着林寶堅尼來新天地逛街了，敞篷開下來屬實拉風」，即引發網友熱議。有人感嘆藝人賺一年嘅錢，普通人賺幾世都賺唔到，但亦有人懷疑孫儷應該係拍緊戲，雙方各執一詞。

孫儷出道多年，演過《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等多部經典劇集，演技深受肯定。之前有指佢自演出《後宮甄嬛傳》後身價暴漲，2015年拍攝《羋月傳》時片酬已從一集30萬元人民幣（約36萬港元）漲到70萬元(約港幣85萬港元），而《那年花開》更升到120萬元人民幣（約140萬港元），認真誇張！

相反，有「中國4000年一遇美女」之稱嘅內地新紮花旦鞠婧禕，佢就忽然棄坐保母車，轉坐公共巴士，並戴上口罩望鏡頭留倩影，以展示樸實貼地一面。