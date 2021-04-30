百萬擂台前哨戰　林作自認首場拳賽Win硬

林作同「富三代」鍾培生的「百萬擂台戰」9月進行，但明日（1日）林作會先參與《Energy Fight 2021 第一回》，成百萬擂台前哨戰，東網明日下午3時起直播第10至17場賽事，亦將成為林作人生第一場拳賽。

林作受訪透露今日下午5時將要上磅，但體重不能過67kg，不過他依家有70.1kg，他要在短時間飲咖啡出水腫，他說：「係超硬，要扣分同接受懲罰，如果係6字頭應該唔會出事，差少少，平時我都係60幾到70kg，如果有心特別去谷係得，依家有啲濕滯。」他剛剛完成90小時的打拳訓練，大概用了45日時間，他說：「我做嘢係一不做二不休。」

對明日拳賽他有信心會贏，他說：「畀我上場就得，我人生第1場拳賽。（仲有咩要準備？）我一出世已經準備好。（心理質素呢？）呢啲第1次對我嚟講唔係特別深刻，因為人生太第1次，破處對我嚟講冇乜感覺，因為太多唔同方面嘅破處，男之戰嘛，咩處都破過，人生有好多無窮無盡嘅第1次。」

他表示明日有一定策略，因為配合訓練進度，第1場叫做係攞感覺，他說：「係咪要攞到最盡，坦白講唔係，係攞經驗，我冇打算要破釜沈舟，因為我確實係以訓練心態去打，冇在乎輸贏，但我呢啲一般都係贏。（好自信？）我一出世都已經係咁，喺不斷接受抨擊下令自信更加增長，食晒負能量變成正能量，我係咁樣嘅機器，我反而好怕畀人讚，依家好多人撐我都有啲驚。（如果輸咗？）有少少樣衰同尷尬，但係又好符合我林作定位，尷尬樣衰衰，係符合嘅人物設定，其實某程度配合娛樂角度，明日輸咗係好笑啲，老實講結果係點都幾有發揮空間。（驚整花塊面？）唔驚，因為點花都花唔過鍾培生塊面，我又係天生皮膚好，阿媽遺傳又幾好，唔需要特別做美容療程都好好。（冇得戴眼鏡對唔到焦？）我真係唔會戴，有招叫做盲拳打死老師傅，我實際一直做緊呢個盲拳方式，反而唔戴令心態更加放鬆。」