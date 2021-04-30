包二奶斷送事業　近藤真彥離開效力40年尊尼事務所

曾與已故女歌手梅艷芳拍拖的日本80年代男神近藤真彥，去年11月被爆背住結婚26年的圈外人老婆，包養31歲的二奶A子長達5年，惹來全城鬧爆賤男。 醜聞曝光後，近藤承認出軌，並主動提出「自我雪藏」，無限期停工至今。今日，近藤所屬的尊尼事務所發聲明，宣布他於本日離開事務所，結束雙方超過40年的合作。

據知情者透露，近藤於本月中主動提出請辭後，本月底與事務所達成協議。去年出道40周年的近藤，因不倫醜聞連累原定舉行的紀念演唱會尾場及多個電視演出取消，其代言車胎廣告亦告下架。他近年將重心放在賽車事業，今後會繼續擔任其車隊「KONDO RACING」的教練，並以其個人公司MK Company Co., Ltd繼續藝能活動。

56歲的近藤真彥，於1979年參演劇集《金八先生》出道後，1982年與男星田原俊彦、野村義男合演電影《飛車歌舞三人組》爆紅，成為80年代當紅偶像歌手，多次亮相《紅白歌唱大賽》及勇奪《日本唱片大賞》。他出名花弗，曾與80年代歌姬中森明菜拍拖多年，同時又腳踏梅艷芳與松田聖子多條船。明菜為他自殺不遂後，2人於1989年除夕開記招於「金屏風」前宣布分手，震驚外界。他於1994年與年輕2歲的圈外人老婆結婚後，2007年克服不育誕下一子。

尊尼事務所自去年起已有多名藝人離巢，包括前組合SMAP隊長中居正廣、男星手越祐也、山下智久等，組合TOKIO主音長瀨智也亦於今年3月底離開事務所。