做得明星就梗係要請番個助手先似樣,不過出晒名「浮誇」嘅美國真人騷家族Kardashian連請助手都零舍招積過人,要求多多!

以家族中身家最厚嘅Kim Kardashian為例,誇張到曾經聘請過兩名男助手專門為其屁股鋪沙!正所謂「有圖有真相」,呢一幕當年喺佢嘅家族真人騷節目《Keeping Up With the Kardashian》亦有播出。當時於泰國一個沙灘拍攝水着照,為咗達到沙灘女郎嘅效果,佢聘請兩名男助手輪流於其屁股上輪流均勻鋪沙,Kim姐好Pro完全冇尷尬!有錢收之餘,仲可以一摸佢嘅「美臀」,呢份絕對係超級筍工!Kim請助手有要求之外,佢嘅樂壇天王前夫Kanye West亦夠晒奄尖。他對司機嘅衣着好講究,凡係接載佢嘅司機都必定只可以穿着棉質嘅衫!

其實唔單止Kim請助手有要求之外,佢嘅同母異父妹妹Kylie Jenner請助手亦非常刁鑽!話說佢每朝起身都有飲冰沙嘅習慣,而佢亦獨愛飲同一口味冰沙,所以聘請一名專做同一款冰沙嘅助手為佢效勞。