陳展鵬拍古裝剃頭致發炎　林夏薇夜歸喬裝保安全

藝人陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、劉佩玥等人，到電視城宣傳劇集《逆天奇案》。陳展鵬及林夏薇在劇中飾演一對，他表示：「今次我哋合作就成熟啲，細節中帶出火花。」林夏薇就表示今次飾演小女人，很多發揮，其中更會喬裝不同造型，形象百變，如扮演空姐、「羅拉」等，陳展鵬即笑言：「好有說服力，唔知屋企有冇咁着呢？」林夏薇續自爆曾有喬裝經歷：「以前一個女仔喺北京讀書，夜晚返屋企危險，會買個男仔假髮同戴黑框眼鏡扮男仔，即刻好安全，冇人理你。」

問到陳展鵬可會喬裝？他笑言：「好少，入戲院會戴眼鏡，因為散光，之前都會戴吓帽，但依家唔敢戴，驚會甩頭髮。」他又自嘲有少少髮線向後移：「有就可以退休，哈哈，不過依家科技先進，可以植髮，我以前拍古裝要剃頭，曬傷頭皮，搞到敏感，有啲稀疏，都擔心會唔會生番頭髮，後尾發現原來只係發炎，以前廿幾30歲就可以咁樣剃頭，但依家就要睇環境。」

講到陳展鵬相隔3年再有劇出，他笑言：「係呀，出山，上一套已經係《天命》，今次練得一身好武功。（有信心收視好？）希望啦，大家畀咗好多心機，希望有個好作品，但都要睇市場。」