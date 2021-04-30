麥明詩操弗勾引麥子樂！預告泳衣上陣埋牙親熱

「十優港姐」麥明詩、麥子樂、黃德斌、崔嘉寶、王菲等出席AMM網劇《逐流時代》拜神儀式，副總裁林文龍亦有現身支持，不過一眾演員於烈日下暴曬，頻頻以紙巾抹汗，麥明詩更要補防曬液。

劇中與麥子樂及黃德斌有段三角關係的麥明詩，除與二人有親熱戲，自己還要以泳裝上陣，笑指上一次泳裝示人已是劇集《誇世代》，而為配合劇中要吸引麥子樂注意，她也勤做運動操弗自己，問到可滿意現時身形？她說：「我磅數都可以，不過近日開工長，會成日食嘢儲能量，所以係有啲阻滯。」在旁的麥子樂則率先爆二人將有激情戲，由於要除衫騷肌，所以要加緊操弗。

談到為接劇向律師顧問工作正職請假，她透露因疫情儲了不少假期：「我請咗10幾日假，加埋每個星期啲假都ok，有一段時間冇拍劇，拍番有好多回憶，好開心依家有自己工作，正職以外又可以追求到興趣。」對於舊愛林作將出戰拳賽，問到可會捧場？麥明詩斷言：「絕對唔會睇，因為要處理工作先，佢嗰啲係娛樂性質。」提到她近日出售屯門單位，問到是否有意再入市？她說：「我都要為未來打算，我會成家立室嘛！之前買樓當係我上車嘅踏腳石，幫到我去擴大第時有個家庭可以住啫！」