姜濤收入揮低9成打工仔　粉絲湧現銅鑼灣朝聖

現年22歲、今日生日的歌手姜濤成功將居住區銅鑼灣變成「姜濤灣」，渣甸坊一帶滿布由其Fans「姜糖」課金的慶生廣告。晚上約6時，有過百名姜糖聚集現場打卡，更有Fans Club成員自發派幾百份印有偶像靚樣的扇及Post Card，吸引過百人排隊，極為墟冚！同時，因怡和街電車站亦有姜濤燈箱廣告，姜糖成群結隊去朝聖，附近天橋更企滿人，有Fans為攞最佳角度不惜行出電車路，場面險象環生！

壽星仔姜濤以一身全黑運動Look出門去跑步，惟因要躲避守候大廈前的傳媒，他一開閘便出盡奶力向維園方向狂奔，期間有拉低口罩回氣，然後轉方向跑至灣仔會展，未幾便跑回家稍作休息。之後第2次出動，同樣以他最愛的全黑Look現身，邊行上保母車邊受訪，當記者祝他生日快樂時，他禮貌說多謝，並表示要趕去為演唱會排舞，問到生日願望時？他則說希望演唱會順利進行。

講到Fans「姜糖」豪花50萬元在「姜濤號」電車、巴士站廣告等多處賣廣告跟他慶祝，姜濤雖說很開心姜糖有以他的名義去捐錢，但同時心痛謂落廣告太破費，今晚會開Live再講。問到會同姜糖開生日Party？他指目前要好好準備演唱會，補祝都要留待演唱會之後。至於問到大一歲會想拍拖？他怕醜話要問花姐先，但自言都不會抗拒、順其自然，最後登車離去。

而姜濤近年人氣高企工作浪接浪，2018年底出道的他半年內保守估計已吸金高達200萬，即每月平均收入逾33萬，根據政府統計處資料顯示，月入逾33萬已超過全港9成打工仔的平均每月收入，亦是同齡人士收入頂端，認真犀利。