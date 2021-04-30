意大利珠寶工藝　層次美學盡現

1983年在意大利佛羅倫斯創立的高級珠寶品牌ANNAMARIA CAMMILLI，珠寶作品以非凡立體設計享譽全球，每件作品皆由經驗豐富的工匠以純熟的珠寶手藝製作，將黃金化成絲綢般的質感，幻化成米色、白色、檸檬黃及朱古力啡色等8種不同色澤，再配合拋光及磨砂修飾去凸顯線條，將大自然鬼斧神工的景色投射到一系列層次感豐富的珠寶作品上。

今季ANNAMARIA CAMMILLI分別推出Regina、Dune及Goccia 3個系列，當中Regina系列的靈感擷取自靈動起伏的流水，由資深工匠以人手及脫蠟法鑄成獨特立體的造型，如絲般順滑的黃金與鑲飾於邊緣的閃爍鑽石互相輝映，散發出高貴優雅的氣質。Dune系列則運用迷人曲線勾勒出女性美態，除了可以從品牌各款作品及不同色澤的黃金中挑選去組合自己的專屬珠寶外，Dune系列更可以在珠寶上鑲嵌更具分量的鑽石成為專屬的奢華矜貴版本。Goccia系列就將品牌極具辨識度的層次感設計進一步昇華，於水滴形珠寶作品的邊緣飾上鑽石點綴，並加以磨砂修飾，從而創作出獨一無二、極具個人風格的立體感設計，呈現耳目一新的視覺效果。