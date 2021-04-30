【美女饕廚】日式居酒屋篇

今次介紹一間比較新的Fusion餐廳，位於中環一間五星級酒店內，位處25樓，之前是法國餐廳，現在轉了為一家日式居酒屋，餐廳名字源自一位意大利藝術家，牆壁掛着他的肖像畫，是一個深受日本藝術影響的人，其設計靈感大部分來自日本，餐廳內更設有酒吧角落，帶來另一番體驗。

主廚為富山行仁（Yukihito Tomiyama），是日本人，擁有25年壽司和刺身料理的經驗，他曾在米芝蓮一星的壽司店任職。在這裏吃晚餐，可以有不同的日本料理選擇，例如壽司和刺身，甚至日式烤肉和天婦羅等，一應俱全。午餐時間更會把食材放滿一個個的便當盒，感覺十分有趣。

先來一個十款刺身的江戶前飯、壽司和卷物。這道菜刺身新鮮但並沒有太大驚喜，反而江戶前壽司飯比較有特別之處，它用來為米飯調味的醋，使用了一種叫做赤酢的米醋，這醋歷史悠久，是將釀製清酒後剩餘的清酒渣，儲存在木桶中，隨着時間而散發出甜美的泥土香氣，令酒糟內部化學分解而產生獨特而複雜的風味。之後將酒糟與水混合，經發酵後，最終成為濃縮的紅醋，當用於製作壽司米飯時，它便讓米飯染上金色色調，亮麗而獨特。

再來一個和牛三文治，裝在一個便當盒中，用鹿兒島A4和牛肉，牛肉厚切，煮至三成熟，呈粉紅色，外層用吉列方式炸脆，麵包烘底沾了點清清的酸瓜醬，咬下去，醬汁沒有蓋過肉香，脂香豐腴，肉質嫩滑，令人難以忘懷。

最後是芝士蛋糕卷，帶點柚子香氣，清新而不膩。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）