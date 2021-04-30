偷嗒隔牆花　快感勁昇華

外國嘅月光特別圓，住喺隔籬屋嘅女仔又係咪特別吸引呢？AV業界資深人士神仙乙就話，隔牆花的確好吸引，講緊嘅係日本AV界嘅隔籬屋美人系列啫！講男主角有老婆或女朋友，被隔籬屋嘅靚女勾引，兩人偷偷摸摸嘅感覺令每場「暗戰」都顯得緊張又刺激，觀眾睇落快感更為強烈！

胸圍作引線

喺kawaii*出品嘅《與鄰家姐姐睡覺》中，男主角涼也本來與同居女友感情恩愛，點知隔籬屋搬來一位豪放妹百田久瑠美，更主動過嚟同涼也打招呼，女友已經覺得唔妥，因為久瑠美唔單止姣到震，仲飛晒釘，擺明就係想勾引男人！有一日，涼也見到露台有個胸圍，同時見到隔籬屋嘅久瑠美一臉享受咁自娛，於是佢就膽粗粗咁拎住個胸圍去問對方，呢個時候阿妹施展姣功大送秋波，果然一擊即中，兩人喺玄關位「就地正法」！自此之後，久瑠美得閒就去搵涼也偷情，就算女友同場，亦會趁對方唔為意，拉涼也入房偷偷激戰，簡直係當女友冇到！

報復惡妻

喺Madonna推出嘅《妻子是惡魔，我被鄰家人妻吸引》入面，打工仔蒼汰娶着個惡妻，除咗要佢做家務，仲有宵禁令，每晚8點前要返到屋企，否則唔畀入門口。有一晚，蒼汰如常拎垃圾袋出去掉，遇到隔籬屋嘅美巨乳人妻春明潤，兩人好快就熟落起嚟。之後，蒼汰約咗班同事去居酒屋吃喝玩樂，點知玩到過晒鐘，返到屋企已經鎖咗門，只好瞓喺門口，咁啱嗰晚春明潤嘅老公又唔返屋企，所以佢就招呼蒼汰入屋過夜，繼而向佢施展熟練嘅口舌功夫，由於蒼汰平時甚少同老婆行埋，而潤妹又索又主動，一於瘋狂激戰報復屋企嘅惡妻。

引狼入室

S1推出嘅《夏日同田舍每日與美人妻出汗交歡》，講述後生仔秀隆返鄉下玩幾日，而住隔籬屋嘅阿叔相當好客，仲招呼佢喺屋企住兩晚，更介紹埋老婆日向真凜畀佢認識，阿妹唔單止又青春又靚女，而且身材高挑婀娜，秀隆就覺得簡直係一朵鮮花插在牛糞上。到半夜，秀隆熱到醒咗，於是起身行去飲杯水，經過浴室時卻見到真凜大開門沖涼，而阿妹明知秀隆偷窺又唔出聲，沖完涼之後仲向秀隆大送秋波又獻吻，兩人好快就激戰起嚟！原來真凜一早就嫌老公又老又唔得，見到秀隆年輕力壯即刻嗒晒糖，所以趁機會勾引對方，今次阿叔真係引狼入室喇！

簡評

日本AV好多劇情都天馬行空，亦有好多生活化嘅題材，好似今次介紹嘅隔牆花作品咁，當中本仙最鍾意春明潤主演嘅《妻子是惡魔，我被鄰家人妻吸引》，阿妹本身人妻味濃，身材仲婀娜又帶健美感，賣相相當誘人。劇情方面，有晒起承轉合，加上春明潤全程表現主動，卻又識得睇環境偷食，絕對係人夫嘅最佳情人。