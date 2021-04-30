周子馨生日被狠飛　畀貼士未來男友：鍾意身體接觸

影壇新星周子馨（Julia）擁有一雙大眼睛，外貌省鏡，雖然裙下之臣眾多，惟因不善經營愛情，每次均觸礁收場，傷得最深的一次，就是生日當天，在毫無預兆下被拍拖7年的男友狠飛。她期待未來的男友能出力寵她，給她多些身體接觸。

曾任平面模特兒的Julia，2年前處女下海拍攝電影《家有囍事2020》，拍攝期間與同片的前港姐陳庭欣朝夕相對，再加上同樣熱愛水上活動，不時孖住出海，經常互吐心聲，很快便成為閨蜜。早前有幸再結片緣，於《忽然心動》內演兩女爭一男戲份，還有大打出手場口。

分手原因成謎

Julia拍攝《家》片時，正值感情受重創，陳庭欣充當治療師不時陪伴開解，令其不至於孤身面對。由18歲開始拍拖的她，每段感情也至少經營數年，講到最傷一次，便是被拍拖7年的男友狠飛，至今仍不知分手原因：「嗰日係我生日，我喺外國返港前幾個鐘，大家仲互通短訊，點知返到屋企，見佢搬走晒啲嘢，話需要時間冷靜。雖然冇講出面有女仔，但女仔第六感好準，不過係冇一個答案，到依家都係一個謎。」

在她的心目中，這位「負心漢」不煙不酒，給她很大安全感，甚至經常為將來打算，故對被飛仍難以置信：「以為發緊夢，初頭以為佢有絕症添！突然冇咗個好信任嘅親人，結果用咗年幾先釋懷到，依家唔再痛，只係可惜嘅。」

不再照顧男友

有過一次慘痛經歷，令向來強勢的她終於清醒，開始學做小女人：「由細到大我都好獨立，所以拍拖都會照顧男朋友，覺得咁樣係代表對佢嘅愛。原來愛情世界入面唔可以咁，反而要畀多時間陪伴，安全感同信心都要畀到足，所以希望將來嘅男友出力寵幸我，我鍾意身體接觸，最好多啲甜蜜舉動啦！」

Profile

出生日期：8月4日

體重：48kg

身高：1米65