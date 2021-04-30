甜心女神大比併　你會點揀？

點樣先至可以成為男士心目中嘅甜心？除咗擁有女神嘅美貌，索得嚟又要萌味十足，當然仲要有好身材啦！今次搵嚟兩個甜心女神比併，佢哋就係Mila Azul同Shawna Lenee，唔知大家覺得邊個正啲呢？

又索又可愛

烏克蘭出名索女多，而喺四仔界擁有超高人氣嘅Mila Azul，正係其中之一。今年23歲嘅佢，原名Mila Dabalos，唔單止擁有迷人嘅樣貌，仲有前凸後趷嘅火辣身材。咪睇佢外表弱質纖纖，原來佢第一份工，係喺收債公司做收數專員，不過佢始終接受唔到粗暴嘅收數方式，做咗半年就離職。

2016年佢自薦做成人模特兒，憑住又索又可愛而順利入行，更拍攝多輯火辣寫真。2017年佢演出網絡成人直播，令人氣爆紅，更吸引到四仔廠邀請拍片，雖然僅限自娛表演，冇跟男優同床演出，但仍然大受四仔迷歡迎，更獲封新一代甜心女神嘅稱號，有四仔評論員稱以佢嘅實力及人氣，絕對有機會喺四仔界打響名堂。

Profile

出生日期：1997年1月12日

身高：173cm

三圍：33C-22-33

最受歡迎脫星

早喺2005年9月出道嘅Shawna Lenee，以甜心形象示人，出生於美國俄亥俄州，高中畢業後迎嚟人生嘅轉捩點，當時18歲嘅佢貪得意走去做成人模特兒，結果一炮而紅，更吸引到脫星事務所留意，喺Evil Angel製作嘅處女作《Service Animals #21》大放異彩，獲得極佳銷量嘅同時，更獲得Hustler、Red Light District等著名片廠嘅邀請拍片。

雖然佢嘅人氣相當高，但係一直未能喺四仔頒獎禮奪得獎項，難免感到有啲失落。到2008年4月佢為著名四仔片廠Digital Playground演出《Cheerleaders》，結果登上銷量榜冠軍，令佢嘅事業攀上高峰，甜心魅力更係迷倒一眾四仔迷，更喺2009年嘅Hottest Girl In Porn頒獎禮奪得「年度最佳脫星」，之後喺各大四仔頒獎禮獲得多個獎項，奠定天后級脫星地位。

Profile

出生日期：1987年4月12日

身高：157cm

三圍：32D-24-36

第1回合

鬥身材

論身材，烏克蘭妹Mila Azul真係贏晒，事關成人模特兒出身嘅佢，唔單止樣貌甜美，身形高挑纖瘦加埋一對大小適中嘅C奶，確係無可挑剔。至於Shawna Lenee雖然有對32D車頭燈，仲有個36吋美股，但係生得唔夠高，整體嚟講，始終Mila Azul更勝一籌。

第2回合

鬥人氣

Shawna Lenee拍攝嘅成人寫真，備受男士熱愛，尤其性感內衣照，成為唔少男士嘅珍藏。至於同樣有拍攝成人寫真嘅Mila Azul，更玩埋社交平台加網上直播，同樣人氣爆燈，故此今個回合兩人可以話係平手。

第3回合

鬥獎項

雖然Mila Azul係炙手可熱嘅新星，但係佢專注喺網上成人直播演出，四仔作品數量唔多，而且只限自娛演出，難怪佢一直冇拎過任何四仔獎項。Shawna Lenee不但先後獲得多個大獎，近年更以熟女之齡喺XBIZ、Spank Bank、Cammy等四仔頒獎禮上獲獎，因此鬥獎項嘅話，佢絕對贏晒！

各具魅力

雖然Shawna Lenee相比Mila Azul係上一代嘅四仔界甜心代表，但佢當年嘅少女魅力真係好正，尤其係佢嘅甜美笑容，已足以令四仔迷興奮無比。至於青春魅力十足嘅Mila Azul，更係現今炙手可熱嘅甜心代表，而身材更係前凸後趷，未來發展絕對值得期待。