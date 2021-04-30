雲浩影捱餓拍MV同空氣鬥戲

憑《全民造星3》被人認識的雲浩影（Cloud），早前為譚仔雲南米線（譚仔）拍攝廣告，為配合第2浪宣傳活動，Cloud特別為譚仔獻唱首支廣告歌《雲遊芫茜世界》，今日正式發布。

歌曲由Yukilovey（勞嘉怡）作曲及編曲、DJ阿檸（薛晉寧）與Oscar填詞，曲風猶如穿越系動畫配樂，Cloud表示整個創作過程她都有給予意見，她說：「現階段我以唱歌為主，希望做一個唱作歌手，可以為大家帶來引起共鳴嘅廣東歌，我目標係推出個人唱片。」她又笑言廣告歌旋律洗腦，歌詞易記，這首廣告歌與MV完美呈獻出香茜皮蛋米線的清香，她說：「完全感覺到好美味，我相信大家對芫茜會有共鳴。其實我知道網絡平台有個芫茜群組，希望呢首歌有機會可以成為芫茜黨黨歌，歌頌芫茜嘅美好。」

挑戰自己演技

MV以「定格動畫」（Stop Motion）手法拍攝，畫面色彩繽「FUN」，Cloud引領大家「雲」遊芫茜世界。拍攝MV時她時表情多多，盡顯她的可愛一面，她直言是很大挑戰，全因要憑豐富想像力與空氣對話，有一定難度，她說：「我作為新人，要喺綠幕背景前對住空氣做戲，絕對係挑戰自己演技，向高難度挑戰。」她的表現獲導演讚賞，她笑言：「我想起米線便會肚餓，自然會流露出好愛吃嘅樣子，要一take過完成拍攝，絕無問題。」而她媽媽也有現身拍攝現場支持愛女。