同朱晨麗咩關係？何廣沛自爆拍拖最短10日就分手

藝人何廣沛與朱晨麗傳緋聞多年，他笑言因合作較多所致：「我哋係比較深入民心，每個演員都希望大家記得自己，螢幕情侶有人記得係好事，證明我哋成功咗，我覺得厭還厭， 但我受！」問目前有否拍拖？他故弄玄虛說：「你估吓！我會集中事業先。（唔公開？）順其自然，我呢5個月試好多唔同方向，冇時間諗其他嘢，希望可以去到一個位置，令我之後可以成為心目中嘅男人， 一步一步向前推動。」

他在劇集《愛美麗狂想曲》飾演手遊公司老闆，有錢有才又年輕，追女仔勇於表白又浪漫到極致。不過，他指自己在感情世界屬於較為被動及怕醜類型，雖不及劇中角色浪漫，但都會為另一半花心思：「我唔識煮嘢食，但為對方煮嘢食同整生日蛋糕都試過，雖然我勞作同畫畫唔叻，冇藝術天分，但我想畀對方感受到心意。」劇中，他與李佳芯共譜姊弟戀，現實中他就未試過：「拍呢套劇之前，如果姊弟戀，相差5至10年，我未必會接受。拍完呢套劇發現年齡都唔係啲乜，最重要啱Feel。（母子戀呢？）唔得，10年或以上係心理關口。（細你幾多可以接受？）以前拍拖對象都只係細我2、3年，如果對方20歲，我溝通唔到， 大家文化差好遠，好難想像。」

5年情盡 檢討不足

問到拍拖經驗，他透露最長一段感情是5年，最短只有10日，因為開始之後隨即展開半年遠距離戀愛：「嗰半年冇見過面，好空虛，只可以靠長途電話聯絡，我唔覺得係拍緊拖，喺冇感情基礎下開始，好難維繫。我覺得如果明知一個月後就走，但仍然去開始一段關係，係不負責任，但當時我係喺不知情嘅情況下開始。」他慶幸每次都是和平分手，從沒涉及第三者。至於5年情盡的原因，他稱主要是雙方價值觀不同：「女人永遠比男人想得遠，我嗰刻唔夠成熟，佢要嘅嘢嗰刻我畀唔到，所以係一個好經驗，知道自己嘅不足，上咗一課，希望未來唔好重蹈覆轍。」

他曾經希望28歲成家立室，可是入行後就再沒這個想法：「5年嗰段戀情令我發現自己不足，我知道如果要結婚，我嘅事業應該要去到某一個成就、一個位置令對方生活無憂，我覺得未做到，所以唔諗住。我仲可以喺事業上再努力，有能力照顧對方先諗，有啲人會話結咗婚先一齊捱，我反而唔想。（對自己事業有咩要求？）能夠做到安穩生活，呢行好多不明因素，唔係你可以控制。（買樓先？）最好啦！我連樓都冇， 幾唔穩定。」

手停口停 反思創業

大學讀會計，但他忠於自己，決定入行做藝人，由於初時收入低微、工作機會少加上競爭大，令父母非常擔憂。而收入最低的時期， 應是當年讀訓練班：「真係得車馬費津貼，好在我之前有做兼職，有積蓄，我喺美國連傢俬都搬。（當時畀父母經濟封鎖？）又唔係，只係唔會畀錢你，但有間房畀你瞓，當時好節儉，逼你一定要向前行。」

直至近年在圈中略見成績，父母開始放心，可惜疫情來襲，5個月冇工開，兩老又再為他憂心忡忡，不禁令他作出反思：「唔想限於演員身份，娛樂圈真係手停口停，呢一刻慶幸仲有劇拍，如果自己身體問題唔再適合拍劇， 我仲有咩選擇？呢個係疫情帶畀我啟示，我開始去做生意仔，已經運作中，F&B（餐飲）、網上商店、App都有，同唔同老闆、拍檔合作。」