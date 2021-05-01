【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月二十己酉土執日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：嫁娶、作灶、理髮

忌：動土、移靈、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、4、6、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊

雖然今天是假期，但不要玩通宵，以免傷身。

金牛

身上散發獨特魅力，單身者易吸引異性目光。

雙子

宜與家人共享天倫，打衞生麻雀最適合不過。

巨蟹

愛情運極佳，有心儀對象者宜鼓起勇氣表白。

獅子

社交運不錯，宜約朋友聚聚，共度歡樂時光。

處女

情緒平穩，思維活躍，不妨與朋友分享想法。

天秤

趁周末出外逛逛，有望邂逅條件不錯的異性。

天蠍

精神狀態一般，抽空做點運動有助鬆弛身心。

人馬

別冷落另一半，是時候約會拍拖，為感情加溫。

山羊

財運甚佳，向有經驗人士請教，投資不難獲利。

水瓶

心事重重，不妨找伴侶分憂，總比發脾氣好。

雙魚

無心插柳柳成蔭，投資理財有機會開創新局面。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）兔 財運弱

鼠

很想出外玩，若要開工，務必收起貪玩心態。

牛

人氣高企，你提出的意見會獲同伴全力支持。

虎

桃花旺，已婚者可安排約會，共度二人世界。

兔

是日沖煞，運勢欠佳，不適合參與金錢遊戲。

龍

充滿正能量，令人羨慕，有利拓展人脈關係。

蛇

上位時機來了，前提是要虛心聆聽別人建議。

馬

生活如意，人際關係和諧，迎來輕鬆的一天。

羊

行動力超強，看似棘手的工作也能順利完成。

猴

精力充沛，辦事能力高，表現易獲長輩嘉許。

雞

雜務纏身，忙得團團轉，提防因心煩而犯錯。

狗

壓力大，無法控制情緒，小心陷入口舌之爭。

豬

財運上升，不乏賺錢機會，要好好把握。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

五行彩妝 助你提升運氣II

化妝能夠為女生增添好氣色，而彩妝的顏色除了要符合視覺美學外，還可以利用顏色的五行屬性，來增強自己的氣場及運氣。無論是透過相輔相承，或互相制約，保持五行的平衡關係都甚為重要。如果未清楚自己八字的朋友，可先向專業的算命師傅詢問。如果已經清楚的朋友，就可以來挑選適合自己的幸運顏色！

五行缺金的女生：

適宜多用金色、白色。害怕浮誇的女生，可以挑選偏冷調一點的金色眼影，輕輕掃在眼晴上方作提亮，然後在眼頭位置刷上白色閃粉，有拉近眼距的功效。同樣，亦可在卧蠶位置塗上，猶如把眼睛放大。不過，金衰遇火，必見銷鎔，所以紅、粉、紫色最好避免使用。此外，金能剋木，但木堅金缺，所以綠色同樣要小心使用。

五行缺水的女生：

如果害怕使用藍色眼影的話，其實可以用黑色、灰色取代，因為藍、黑、灰色都是屬於水，所以用黑色眼線筆、眉筆就最方便了。建議減少使用紅、啡、黃色，多以其他顏色取代。

五行缺土的女生：

大地色系會是你的好選擇，柔和的咖啡色眼影亦是初夏之選，給人一種容易親近的柔和感。相比起艷麗的顏色，平和的奶茶色、淺棕色亦更為順眼。建議減少使用綠、黑色，多以其他顏色取代。