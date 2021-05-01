搵Eason客串？鄧麗欣接張栢芝棒延續《12夜》

女星張栢芝及陳奕迅（Eason）的經典作《12夜》日前秘密開拍延續作《12日》，今次由鄧麗欣（Stephy）及馬志威接棒演出。導演林愛華（Aubrey）大讚Stephy表現出色，不擔心觀眾將她與栢芝作比較，絕對有得揮！

電影《12夜》於2000年上畫，當年成本只得400萬港元，但導演Aubrey以「蔗渣價錢拍出燒鵝味道」，當年電影口碑載道，找來謝霆鋒及馮德倫等客串，連主題曲《黑夜不再來》亦成為Eason的經典歌，大受歡迎。

搵Eason客串？

由於劇本出色，當年栢芝曾叫Aubrey撰寫延續作劇本《12日》，惟多年來一直未有拍成電影，至去年終落實籌備，並於日前正式開工。Stephy與馬志威接棒成為主角，對於今次選角，Aubrey表示：「兩位演員同角色好相近，由27歲演到37歲，而且都係十分喜歡演戲。之前大家有討論過對婚姻、男女關係嘅看法，幾特別。（會唔會搵番栢芝、Eason客串？）《12日》同《12夜》唔同，冇太多客串角色，否則搵番Eason同栢芝客串，都幾有趣！」

女主角Stephy難免會被觀眾拿來跟前作的栢芝作比較，Aubrey對此並不擔心，並大讚Stephy冇得頂：「拍咗幾日，Stephy十分出色，現場都感覺到，所以唔擔心。雖然劇本係由栢芝而起，但主體係《12夜》精神，所以換咗唔同演員，精神面貌都唔會變。」