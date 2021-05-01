鄭爽涉陰陽合同　范冰冰發文被解讀有冤無路訴

捲入逃稅風波的內地女星鄭爽成為「范冰冰第二」，現在成為內地相關部門重點調查對象，昨日國家稅務總局表示「支持及要求上海等相關稅務機關依法調查通過『陰陽合同』等方式偷逃稅行為」，而國家電影局更強調：「廣大電影從業人員以鄭爽涉嫌問題為戒」，自覺抵制「陰陽合同」及偷逃稅等違法違規行為。

內地大力打擊演藝圈逃稅風氣，身為中箭第一人的女星范冰冰，卻在近日風高浪急之時，不單曾「彈弓手」點讚支持她的發文，更話有玄機的發表「世界本來就是不公平」的言論，明顯以過來人身份隔岸觀火「食花生」！

2018年10月范冰冰公開道歉承認逃稅，並被追繳稅項及罰款合共人民幣8億8390萬元（港幣約10.6億元），事業及愛情也要全賠上，不單稱不想連累男友李晨而提出分手，近年她「試水溫」式出席活動及工作，跟昔日「范爺」的氣勢，截然不同。

同行鄭爽如其「翻版」一樣出事，范冰冰連日來的舉動似乎非常關心事態發展，日前有內地網民發文稱要為范冰冰抱不平，稱不應只針對她，更呼籲有關當局公開700位藝人補稅人民幣117億元（港幣約140億元）的名單後，網民發現范冰冰竟然有留意此發文，並親手「讚好」畀Like，但未幾即「彈弓手」取消讚好。

被指「彈弓手」的范冰冰，看似想避嫌，但昨日又突然發文：「這個世界，本來就是不公平的，當你認為不公平時，你要覺得這些是正常的，當你認為公平時，你要覺得自己是幸運的！一個朋友常常在我耳邊講的話。」這番話被無限解讀，有些網民猜測她像是有冤無路訴，也有不少網民則指她其實是以過來人身份，來告訴大家娛樂圈的法則，但也有網民猜測她是就其網絡侵權（名譽）糾紛案勝訴作回應。