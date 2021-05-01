為1.44億人仔對簿公堂　張若昀告父親偽造簽名

內地富二代男星張若昀去年憑熱爆古裝劇《慶餘年》人氣急升，但近日就1.44億人民幣（約1.75億港元）財務糾紛入稟控告名導演親父張健「偽造簽名」，事件要追溯番至2016年12月，華策影視跟夢都影業簽訂協議，要求張若昀於2年內拍攝4部作品，酬金總額2億元人民幣（約2.44億港元）。事後前者向後者支付協議酬金的其中1.5億元（約1.83億港元），但張若昀拒絕拍攝。而在2017年8月，夢都影業先後分2次共返還2,100萬元人民幣（約2,558萬港元），但剩餘款項於多次溝通之下仍未返還。

直至2019年6月，華策影視向張若昀、夢都影視提告，要求償還1.44億元（約1.75億港元）酬金以及違約金，並要求承擔連帶責任，同年9月張若昀被法院凍結戶口1.5億多元人民幣（約1.83億港元）資金及查封其名下房產。張若昀曾在社交平台表示︰「沒簽過約，未曾收錢。」近日他指父親偽造他的簽名，所以他沒有義務履行合約，而張健則反指是兒子授權他去簽約，不過是以印章代替簽名，由於父子二人各執一詞，最終只能對簿公堂。

去年傳出張若昀深陷億元級別財務糾紛案的時候，曾有知情人士爆料指事件不是張若昀的問題，而是張健陷入了債務糾紛，沒有能力償還債務之下先想委託張若昀幫手，但張若昀不想幫忙，甚至不想與爸爸有任何往來。據悉，張若昀小時候便父母離異，自細交由爺爺、奶奶撫養長大，張健更沒有現身張若昀與唐藝昕在2019年舉行的婚禮。