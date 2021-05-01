東方日報C1：鄭爽涉「陰陽合同」　范冰冰隔岸觀火

成為「范冰冰第二」、涉逃稅的內地女星鄭爽，成為內地相關部門調查對象。身為逃稅風波中箭第一人的范冰冰，卻在風高浪急之時，不但曾「彈弓手」點讚支持自己的發文，昨日更話有玄機的發表「世界本來就是不公平」的言論，明顯以過來人身份隔岸觀火「食花生」！

鄭爽被舊愛張恒以「毀滅式報復」連環爆出醜聞，指女方找代母代孕及棄養子女等，雙方更就子女撫養權及財務糾紛有連場官司。直至日前，張恒再「加碼」爆料，指鄭爽牽涉「陰陽合同」，主演內地劇集《倩女幽魂》（又名《只問今生戀滄溟》）帳面收取片酬4,800萬人民幣（約5,756萬港元），實收1.6億人民幣（約1.9億港元）。鄭爽立刻成為「范冰冰第二」，觸動有關當局相繼行動展開調查。

前日國家廣電總局表示已責成北京市廣電局及上海市廣電局等要調查，昨日國家稅務總局表示「支持及要求上海等相關稅務機關依法調查通過『陰陽合同』等方式偷逃稅行為」，而國家電影局昨日強調：「廣大電影從業人員以鄭爽涉嫌問題為戒，自覺抵制『陰陽合同』及偷逃稅等違法違規行為。」

劇集投資方股票停牌助查

千夫所指的鄭爽稱願意接受調查，更指稅務部門已在核實其合約及個人稅務等，而有份投資《倩》劇的公司北京文化，昨日稱公司被「其他風險警示」處理，故4月30日開市起停牌一天。自今年1月初起已在幕前消失的鄭爽，是次點燃的逃稅風波當然成為內地娛樂圈重磅話題，更是人人聞「稅」色變，相反中央打擊內地娛樂圈的逃稅風氣下，成為中箭第一人的范冰冰卻表現一副隔岸觀火的「食花生」態度。2018年10月她公開道歉承認逃稅，並被追繳8億8,390萬人民幣（約10.6億港元），事業及愛情也全數賠上，除了稱不想連累當時的男友李晨而提出分手，近年她慢慢試水溫出席活動及工作，卻始終未能如昔日「范爺」的氣派般高調。

「彈弓手」讚好

范冰冰見到同行鄭爽如其「翻版」一樣出事，連日來的舉動似乎非常關心事態發展。日前有內地網民發文稱要為范冰冰抱不平，認為不應只針對她，呼籲公開演藝圈700人補稅117億人民幣（約140億港元）的名單：「那就希望將范冰冰之後補稅的117億名單公布，不要逮住一個人往死裏搞，全部公布出來整改，別把限薪令拿來糊弄觀眾。我覺得天價片酬是現狀，能解決這些現狀才是優秀。」有心水清網民發現，指范冰冰「讚好」此發文，但未幾即「彈弓手」取消點讚。

被指「彈弓手」的她看似想避嫌，但昨日又突然發文：「這個世界，本來就是不公平的，當你認為不公平時，你要覺得這些是正常的，當你認為公平時，你要覺得自己是幸運的！」如此風高浪急之際，她這番話被外間解讀是有弦外之音，猜測她像是有冤無路訴，但不少網民則指她其實是以過來人身份，告訴大家娛樂圈的法則。由於其網絡侵權案勝訴，被告要賠償及連續10日公開道歉，故有人猜測冰冰的留言是回應此案。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：