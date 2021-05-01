放棄斯文形象　林奕匡轉玩污糟Look

唱作歌手林奕匡（Phil）今年產量急升，繼年初推出暗黑系作品《時間的囚犯》後，最新作品《沉思者》則向熱血路線出發，以死裏逃生作創作靈感，宣揚「我要活着」、「I am still alive」的信息。

平日形象斯文的他，為新歌MV拋開固有形象，除了要化污糟妝之外，更要在泥濘、滿地樹枝的叢林中狂奔，他說：「呢個MV分咗幾日去拍，最得意嘅係平時拍MV……最緊要係儀容㗎嘛，但今次我要搽到塊面烏卒卒，同整到成身污糟晒，同埋仲要喺叢林入面逃跑，其實都幾辛苦，地下好多石頭同樹枝，我都好驚跌倒，有好多吓都差啲想拗柴。」雖然今次要污糟Look演出，但他表示也有好處：「呢個妝好就好在唔使點補，基本上都係污糟Look，汗水都唔使抹。」

加入現場彈奏

他今次拍MV帶來的驚喜不止於此，他特別加演一段原作中沒有的電音聲效節奏部分，大呼過癮：「最過癮係有一幕，我哋特登為咗呢隻歌嘅MV加咗一段，我玩啲電音聲效器材，係新加落去，隻歌本身冇嘅，而且係現場彈奏。」攝製隊更用上航拍機，從戶外飛入只得Phil在獨奏的屋中，他不禁大讚鏡頭拍出來的效果很震撼，是今次MV的看點之一。